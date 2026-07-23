Cazzu y Valen Vargas en el Mayor, Sele Vera y los Copla en El Patio

Propuesta para este viernes 24 en la fiesta del Poncho.
Sociedad23 de julio de 2026Noelia AyalaNoelia Ayala

La 55° Fiesta Nacional e Internacional del Poncho vivirá una de sus jornadas más convocantes el viernes 24 de julio, con propuestas para todos los públicos en los distintos espacios del Predio Ferial Catamarca. Música, danza, gastronomía, turismo y producciones audiovisuales formarán parte de una programación que tendrá como gran atractivo las presentaciones de Valentín Vargas y Cazzu en el Escenario Mayor.

El Patio, otro de los escenarios más convocantes, contará con las actuaciones de Sele Vera y los Pampas, y el cierre del dúo Coplanacu. Pero antes, a las 17 hs, los municipios de Ambato, unidos en el espacio Tradiciones Ambateñas, realizarán un tamal gigante en El Patio. La elaboración estará a cargo de cocineros de Los Varela y además de conocer los secretos de esta receta tradicional, el público podrá disfrutar de uno de los platos más representativos de la cocina catamarqueña.

ESCENARIO MAYOR | desde las 21 hs 

  • Delegación Artística de la UNCA

  • Belén Parma

  • Compañía Escénica

  • Germán Cano

  • Folk4

  • Valen Vargas

  • Loy Carrizo

  • Koki y Pajarín Saavedra

  • Cazzu

EL PATIO | desde las 15 hs

  • Academia Inclusión Folklórica Luis “F” Bazán

  • Banda de Música de la Municipalidad

  • Ballet Folklórico El Reencuentro – Fiambalá

  • Laura Coronel

  • Big Boss Crew

  • Dalma Robles

  • Sele Vera y Los Pampas

  • Fede Pacheco

  • Delegación Departamental Santa María

  • Alico Espilocín

  • Dúo Coplanacu

MERCADO CULTURAL | desde las 16 hs

  • Ya Vas a Ver

  • Fulanos del Rock

  • Dios Sabrá

  • Carolina Ibarra

  • Disturbio

  • Disruptiva

  • Paseando por Roma

  • Valeria Argerich

  • DJ Set

  • Juan Martín Angera

  • Lupercales

  • La NN

PABELLÓN DE TURISMO | desde las 15 hs

  • Mamerto Ayosa

  • YFU – Youth For Understanding – Presentación institucional

  • Ruta del Telar – De Catamarca al mundo

  • UTHGRA – Poncho Gourmet

  • Ballet Folclórico de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración – UNCA

  • El Rodeo – Presentación de destino junto a Camino de la Fe

  • Wankara

  • Hybrida Compañía de Danza

  • Los Altos – Presentación de Tiramisú de Naranja y Arándanos

  • Delegación Andalgalá

  • Andalgalá Wine

  • Aldo Luna

  • Nacho Andrada

PONCHO AUDIOVISUAL

Ponchito Audiovisual | 15 a 18 hs

  • Muestra de Animación GARABATOS

Terror en el Valle | 19 a 22 hs

  • Presentación del nuevo logo del ciclo “Terror en el Valle”.

  • Muestra Federal de Cortos de Terror con producciones de los festivales Buenos Aires Rojo Sangre, Terror Córdoba, Merlo Sangriento, Oberá Nocturna y Nieve Roja.

  • Charla con productores.

La programación completa de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho puede consultarse a través de los canales oficiales del evento y del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte.

Las entradas para el Escenario Mayor se consiguen en universotickets.com y en las boleterías del Estadio Bicentenario, de 14 a 22 hs.

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