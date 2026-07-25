PENÚLTIMA JORNADA DE LA FIESTA DEL PONCHO

Este sábado 25 el Escenario Mayor convoca con folklore y El Patio con el cuarteto de La Konga
Sociedad25 de julio de 2026Noelia AyalaNoelia Ayala

La 55° Fiesta Nacional e Internacional del Poncho transita su último fin de semana con una intensa programación que reúne a destacados artistas locales y nacionales en los distintos espacios del Predio Ferial Catamarca.

El sábado 25 de julio, la música, la danza, la gastronomía, el turismo y las producciones audiovisuales serán protagonistas de una jornada que tendrá como grandes atractivos las presentaciones de Jorge Rojas, Carafea y Lázaro Caballero en el Escenario Mayor; y El Patio que convoca desde las 15, cerrará con un show a puro cuarteto de La Konga.

ESCENARIO MAYOR | desde las 21 hs 

  • Ballet Folclórico Estable Municipal

  • Deby Gianoglio

  • Academia de Danzas Folklóricas Semblanzas

  • Las Voces del Viento

  • Luz Segura

  • Jorge Rojas

  • Los Hermanos Rodríguez

  • Carafea

  • Lázaro Caballero

EL PATIO | desde las 15 hs

  • Escuela Municipal de Danza Viracocha

  • B de Band

  • Compañía de Mujeres Senderos

  • Los Hijos de Harri

  • Zafiros Crew

  • Shirleys Band

  • Sendero

  • Delegación Departamental Tinogasta

  • Sapitos For Ever

  • La Konga

MERCADO CULTURAL | desde las 16 hs

  • Diego Ávila

  • Luz Delgado

  • El Ballet Juntos

  • Mariángeles

  • Rocky Costa

  • Gold Stars

  • Flor de Lima

  • DJ Set

  • Jomaray

  • Darío Mercado

  • Ileana Martínez

PABELLÓN DE TURISMO | desde las 15 hs

  • Raíces Ambateñas

  • Catamarca Bureau – Presentación institucional

  • JSC Mining – Masterclass gastronómica

  • Diego Pérez

  • UTHGRA – El Poncho en un cóctel

  • Ballet Folklórico Intercultural Aremai

  • Las Juntas: presentación de membrillar junteño y Sierra Silleta Trail

  • Rafa Toledo

  • Camerata Les Musicantes

  • Fiambalá – Turismo natural

  • Beto Barrionuevo

  • Los Viajeros

PONCHO AUDIOVISUAL

Ponchito Audiovisual | 15 a 18 hs

  • Muestra ANIMA LATINA – Festival de Cine de Animación Latinoamericano

Terror en el Valle | 19 a 22 hs

  • Proyección del corto "Nicasio en la oscuridad", de Diego Yapur.

  • Presentación de Coming Soon junto a Bruno Carabajal y equipo.

  • Muestra Federal de Cortos de Terror con producciones de los festivales Buenos Aires Rojo Sangre, Terror Córdoba, Merlo Sangriento, Oberá Nocturna y Nieve Roja.

  • Charla con productores.

La programación completa de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho puede consultarse a través de los canales oficiales del evento y del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte.

Las entradas para las noches de Escenario Mayor se consiguen online en universotickets.com y en las boleterías del Estadio Bicentenario, de 14 a 22 hs durante los diez días de la fiesta.

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