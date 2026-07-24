Diseños que acompañan la vida cotidiana en Poncho Diseño

A través de materiales nobles, ilustraciones originales y propuestas innovadoras, diseñadores de Catamarca y de distintas provincias del país presentan creaciones que combinan funcionalidad con una mirada contemporánea, demostrando que el diseño también puede estar presente en los objetos que usamos todos los días.

Uno de esos rituales es el del mate, que encuentra nuevas formas de expresión en emprendimientos como Matear, de la catamarqueña Melisa Leiva, con mates de cuero, algarrobo y calabaza, termos de acero pintados a mano y accesorios que revalorizan uno de los símbolos más representativos de nuestra cultura. A esta propuesta se suman los yerberos, azucareros y textiles personalizados de Silis Deco, de Silvina Sarquis, quien participa por primera vez del espacio, y los bolsos materos confeccionados por Otzi, el emprendimiento de Romina Pintos, pensado para acompañar este ritual cotidiano con diseño y funcionalidad.

Los accesorios también encuentran nuevas formas de comunicar identidad. Desde Córdoba, Agostina Primavera presenta Primavera Estudio, con pañuelos y tote bags intervenidos con estampas propias y mensajes que invitan a expresar una forma de mirar el mundo. Por su parte, Claudio Díaz, de Buenos Aires, regresa con Champa Argentina, una propuesta de anteojos con marcos de madera que combina diseño contemporáneo, sustentabilidad y materiales naturales.

El recorrido continúa con objetos que invitan a escribir, ilustrar y conservar historias. El ilustrador catamarqueño Pablo Martinena, con Nexo Ediciones, nos trae historietas inspiradas en figuras de la historia provincial como Fray Mamerto Esquiú y Felipe Varela, además de láminas de personajes populares y libros para colorear realizados con un lenguaje gráfico propio. Desde La Falda, Ludmila Ludueña presenta Latir América, una propuesta de cuadernos personalizados, midoris y álbumes artesanales que transforma la encuadernación en un objeto de diseño pensado para atesorar recuerdos y acompañar los procesos creativos.

También forman parte de este universo creativo las propuestas textiles de Viva la Pepa, emprendimiento de la catamarqueña Pía Constanza Sal, que regresa a Poncho Diseño con neceseres, tote bags, individuales y otros objetos confeccionados en tela, donde las estampas y el trabajo artesanal convierten cada pieza en un accesorio pensado para acompañar la vida diaria.

Hasta el 26 de julio, de 14 a 23 horas, el Pabellón Poncho Diseño puede visitarse en el Predio Ferial Catamarca, con un recorrido que reúne propuestas de diseñadores de Catamarca y de distintos puntos del país.