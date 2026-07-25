El Poncho 2026 se despide este domingo con Fito Paéz por primera vez en el Escenario Mayor
La 55° Fiesta Nacional e Internacional del Poncho llegará a su última jornada el domingo 26 de julio con una programación que reunirá a grandes referentes de la música popular argentina, artistas catamarqueños, propuestas de danza, experiencias turísticas, gastronomía y actividades audiovisuales.
El broche de oro será la presentación, por primera vez en la Fiesta del Poncho, de Fito Paéz, figura emblemática del rock nacional, que llega a Catamarca con su show y como parte de su gira Sale El Sol.
La presentación de Fito Páez está programada a las 22 por lo que se invita all público asistir con tiempo para tomar ubicaciones. Las puertas del Salón mayor abren a las 20 hs.
El Chaqueño Palavecino, otro referente del folklore argentino, será el encargado de cerrar el escenario de El Patio, uno de los espacios que más convocó público a lo largo de la fiesta
Desde el mediodía están abiertos los food trucks, restaurantes y espacios gastronómicos para quienes quieran llegar a almorzar. Y desde las 14 y hasta las 23 serás laa última oportunidad para recorrer los stands de los más de 1800 expositores que integran los distintos espacios de feria.
ESCENARIO MAYOR | desde las 21
Compañía de Danzas Meraki
Wilson Figueroa
Los Mellizos
María Paula Godoy
Fito Páez
Ballet Folklórico Rubinstein
Agustín Isasmendi
Estudio de Malambo Chúcaros
Vilma Palma e Vampiros
EL PATIO | desde las 15 hs
Estudio A Pura Danza
Diego Sierralta
Hombre Viejo
Ballet Lihuel – Instituto de Arte Lisa
Grupo Zonda
Academia de Danzas Nativas y Tradicionales Renacer
Los Calchaquí
Freddy Romero
Delegación Departamental Fray Mamerto Esquiú
Pascual Gutiérrez
El Chaqueño Palavecino
MERCADO CULTURAL | desde las 16 hhs
Academia Espíritu Gaucho
Julio Maidana
Brisas del Chamamé
Sonckoy Suma
Emilce Quinteros
Ballet Allpamasca
Carnavacopla
DJ Set
Los Aguirre Folk
Fran y Rocío
Los del Milagro
PABELLÓN DE TURISMO | desde las 15 hs
Matías Ferreyra
Dúo Carrizo Saavedra
Ballet Folklórico Punto Joven
Dúo Nati Torres – Agustín Colom
UTHGRA – Pastelería de vanguardia con identidad local
Compañía de Danzas Femeninas Sinchi Warmi – Mujer Fuerte
El Rodeo – Destino Trekking
Exequiel Castro y su Conjunto
Huellas Norteñas Catamarca
Fray Mamerto Esquiú – Presentación de oferta turística
Grupo Trébol – Nica González
Ewayá Folk
PONCHO AUDIOVISUAL
Ponchito Audiovisual | 15 a 18 hs
Muestra Festival de Animación PLUM! (Tafí del Valle, Tucumán)
Cine y Teatro: una experiencia en desarrollo | 19 a 22 hs
Cruce de grupos y lenguajes.
Presentación de la obra "Un bar de lágrimas", de La Dulcera Teatro y Fabricio Diaco.
Charla con los protagonistas.
Toda la info sobre la fiesta está disponible en fiestadelponcho.gob.ar y las entradas se consiguen en universotickets.com o en las boleterías del Estadio Bicentenario de 14 a 22 hs.