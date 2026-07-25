El Poncho 2026 se despide este domingo con Fito Paéz por primera vez en el Escenario Mayor

La 55° Fiesta Nacional e Internacional del Poncho llegará a su última jornada el domingo 26 de julio con una programación que reunirá a grandes referentes de la música popular argentina, artistas catamarqueños, propuestas de danza, experiencias turísticas, gastronomía y actividades audiovisuales.

El broche de oro será la presentación, por primera vez en la Fiesta del Poncho, de Fito Paéz, figura emblemática del rock nacional, que llega a Catamarca con su show y como parte de su gira Sale El Sol.

La presentación de Fito Páez está programada a las 22 por lo que se invita all público asistir con tiempo para tomar ubicaciones. Las puertas del Salón mayor abren a las 20 hs.

El Chaqueño Palavecino, otro referente del folklore argentino, será el encargado de cerrar el escenario de El Patio, uno de los espacios que más convocó público a lo largo de la fiesta

Desde el mediodía están abiertos los food trucks, restaurantes y espacios gastronómicos para quienes quieran llegar a almorzar. Y desde las 14 y hasta las 23 serás laa última oportunidad para recorrer los stands de los más de 1800 expositores que integran los distintos espacios de feria.

Pabellón Turismo







ESCENARIO MAYOR | desde las 21

Compañía de Danzas Meraki

Wilson Figueroa

Los Mellizos

María Paula Godoy

Fito Páez

Ballet Folklórico Rubinstein

Agustín Isasmendi

Estudio de Malambo Chúcaros

Vilma Palma e Vampiros





EL PATIO | desde las 15 hs

Estudio A Pura Danza

Diego Sierralta

Hombre Viejo

Ballet Lihuel – Instituto de Arte Lisa

Grupo Zonda

Academia de Danzas Nativas y Tradicionales Renacer

Los Calchaquí

Freddy Romero

Delegación Departamental Fray Mamerto Esquiú

Pascual Gutiérrez

El Chaqueño Palavecino





MERCADO CULTURAL | desde las 16 hhs

Academia Espíritu Gaucho

Julio Maidana

Brisas del Chamamé

Sonckoy Suma

Emilce Quinteros

Ballet Allpamasca

Carnavacopla

DJ Set

Los Aguirre Folk

Fran y Rocío

Los del Milagro





PABELLÓN DE TURISMO | desde las 15 hs

Matías Ferreyra

Dúo Carrizo Saavedra

Ballet Folklórico Punto Joven

Dúo Nati Torres – Agustín Colom

UTHGRA – Pastelería de vanguardia con identidad local

Compañía de Danzas Femeninas Sinchi Warmi – Mujer Fuerte

El Rodeo – Destino Trekking

Exequiel Castro y su Conjunto

Huellas Norteñas Catamarca

Fray Mamerto Esquiú – Presentación de oferta turística

Grupo Trébol – Nica González

Ewayá Folk





PONCHO AUDIOVISUAL

Ponchito Audiovisual | 15 a 18 hs

Muestra Festival de Animación PLUM! (Tafí del Valle, Tucumán)

Cine y Teatro: una experiencia en desarrollo | 19 a 22 hs

Cruce de grupos y lenguajes.

Presentación de la obra "Un bar de lágrimas", de La Dulcera Teatro y Fabricio Diaco.

Charla con los protagonistas.





Toda la info sobre la fiesta está disponible en fiestadelponcho.gob.ar y las entradas se consiguen en universotickets.com o en las boleterías del Estadio Bicentenario de 14 a 22 hs.