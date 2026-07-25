El Poncho 2026 se despide este domingo con Fito Paéz por primera vez en el Escenario Mayor

Conoce la programación de los distintos espacios de la Fiesta 
Sociedad25 de julio de 2026Noelia AyalaNoelia Ayala

La 55° Fiesta Nacional e Internacional del Poncho llegará a su última jornada el domingo 26 de julio con una programación que reunirá a grandes referentes de la música popular argentina, artistas catamarqueños, propuestas de danza, experiencias turísticas, gastronomía y actividades audiovisuales. 

El broche de oro será la presentación, por primera vez en la Fiesta del Poncho, de Fito Paéz, figura emblemática del rock nacional, que llega a Catamarca con su show y como parte de su gira Sale El Sol.

La presentación de Fito Páez está programada a las 22 por lo que se invita all público asistir con tiempo para tomar ubicaciones. Las puertas del Salón mayor abren a las 20 hs. 

El Chaqueño Palavecino, otro referente del folklore argentino, será el encargado de cerrar el escenario de El Patio, uno de los espacios que más convocó público a lo largo de la fiesta 

Desde el mediodía están abiertos los food trucks, restaurantes y espacios gastronómicos para quienes quieran llegar a almorzar. Y desde las 14 y hasta las 23 serás laa última oportunidad para recorrer los stands  de los más de 1800 expositores que integran los distintos espacios de feria.

Pabellón Turismo (6)
Pabellón Turismo


ESCENARIO MAYOR | desde las 21

  • Compañía de Danzas Meraki

  • Wilson Figueroa

  • Los Mellizos

  • María Paula Godoy

  • Fito Páez

  • Ballet Folklórico Rubinstein

  • Agustín Isasmendi

  • Estudio de Malambo Chúcaros

  • Vilma Palma e Vampiros


EL PATIO | desde las 15 hs

  • Estudio A Pura Danza

  • Diego Sierralta

  • Hombre Viejo

  • Ballet Lihuel – Instituto de Arte Lisa

  • Grupo Zonda

  • Academia de Danzas Nativas y Tradicionales Renacer

  • Los Calchaquí

  • Freddy Romero

  • Delegación Departamental Fray Mamerto Esquiú

  • Pascual Gutiérrez

  • El Chaqueño Palavecino


MERCADO CULTURAL | desde las 16 hhs

  • Academia Espíritu Gaucho

  • Julio Maidana

  • Brisas del Chamamé

  • Sonckoy Suma

  • Emilce Quinteros

  • Ballet Allpamasca

  • Carnavacopla

  • DJ Set

  • Los Aguirre Folk

  • Fran y Rocío

  • Los del Milagro


PABELLÓN DE TURISMO | desde las 15 hs

  • Matías Ferreyra

  • Dúo Carrizo Saavedra

  • Ballet Folklórico Punto Joven

  • Dúo Nati Torres – Agustín Colom

  • UTHGRA – Pastelería de vanguardia con identidad local

  • Compañía de Danzas Femeninas Sinchi Warmi – Mujer Fuerte

  • El Rodeo – Destino Trekking

  • Exequiel Castro y su Conjunto

  • Huellas Norteñas Catamarca

  • Fray Mamerto Esquiú – Presentación de oferta turística

  • Grupo Trébol – Nica González

  • Ewayá Folk


PONCHO AUDIOVISUAL

Ponchito Audiovisual | 15 a 18 hs

  • Muestra Festival de Animación PLUM! (Tafí del Valle, Tucumán)

Cine y Teatro: una experiencia en desarrollo | 19 a 22 hs

  • Cruce de grupos y lenguajes.

  • Presentación de la obra "Un bar de lágrimas", de La Dulcera Teatro y Fabricio Diaco.

  • Charla con los protagonistas.


Toda la info sobre la fiesta está disponible en fiestadelponcho.gob.ar y las entradas se consiguen en universotickets.com o en las boleterías del Estadio Bicentenario de 14 a 22 hs.

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