Las regiones de Catamarca se expresan a través de sus artesanías en el Poncho

Último fin de semana para visitar la feria artesanal
Sociedad25 de julio de 2026Noelia AyalaNoelia Ayala

La Fiesta Nacional e Internacional del Poncho invita a descubrir Catamarca a través de sus artesanías. En los dos amplios pabellones de Artesanías del Predio Ferial, artesanas y artesanos de toda la provincia exhiben piezas que sintetizan la identidad, la historia y los recursos naturales de cada región. Desde los Valles Calchaquíes hasta la Puna catamarqueña, pasando por Andalgalá, Ancasti y los departamentos del Valle Central, la muestra propone un recorrido por los oficios ancestrales y las expresiones artesanales que distinguen a Catamarca.

 Los Valles Calchaquíes están representados por las artesanías en simbol que elaboran artesanos y artesanas de Santa María. Esta fibra vegetal silvestre, que crece en los márgenes de los ríos, se utiliza desde tiempos ancestrales para confeccionar cestos, paneras, sombreros, pantallas para lámparas y otros objetos utilitarios que conservan técnicas transmitidas de generación en generación.

Desde la Puna catamarqueña llegan algunos de los textiles más admirados de la exposición. Artesanas y artesanos de Antofagasta de la Sierra, Laguna Blanca, Londres, la ciudad de Belén y Corral Quemado presentan ponchos, ruanas, chalinas, puyos, pies de cama y prendas confeccionadas con fibra de vicuña, llama, lana de oveja y seda de gusano. La calidad de las fibras, los bordados realizados con tintes naturales y las guardas tradicionales de las prendas convierten a estos textiles en verdaderas obras de arte.

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Pabellón Artesanías 

Andalgalá aporta otra de las expresiones más representativas de la identidad provincial: la joyería en rodocrosita. La piedra símbolo de Catamarca es protagonista en colgantes, anillos y pulseras elaborados con alpaca y plata 925.

El recorrido artesanal también incluye el trabajo en cuero de cabra realizado por artesanos de Ancasti, quienes ofrecen carteras, sobres, sombreros y delantales que se distinguen por su calidad y por la creciente demanda del público. A su vez, desde Valle Viejo y Fray Mamerto Esquiú llegan piezas de madera destinadas principalmente a utensilios de cocina y cuchillería artesanal, donde tradición y funcionalidad se combinan en objetos de uso cotidiano.

La Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, que se desarrolla hasta el domingo 26 de julio en el Predio Ferial Catamarca, invita a recorrer sus pabellones de Artesanías todos los días, de 14 a 23 horas, para conocer el trabajo de artesanas y artesanos que mantienen vivas las tradiciones de cada región de la provincia y hacen de la artesanía una de las expresiones más auténticas del patrimonio cultural catamarqueño.

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