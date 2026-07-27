Más de 7.000 Pulseras de Reencuentro acompañaron a las familias durante la Fiesta del Poncho

La Secretaría de Seguridad de la Provincia realizó un balance positivo del Programa Pulseras de Reencuentro, una iniciativa preventiva implementada durante la 55° Fiesta Nacional e Internacional del Poncho con el objetivo de brindar mayor tranquilidad a las familias y fortalecer las acciones de prevención en uno de los eventos de mayor convocatoria de Catamarca.
Sociedad27 de julio de 2026Noelia AyalaNoelia Ayala

Durante las distintas jornadas se entregaron 7.150 Pulseras de Reencuentro, destinadas principalmente a niños, niñas, personas mayores y personas con discapacidad, reflejando la amplia aceptación que tuvo la iniciativa entre quienes visitaron el Predio Ferial.

 Del total de dispositivos entregados, el 97,2% fue solicitado por madres, padres o tutores para menores de edad. La mayor demanda se registró en niños de entre 6 y 12 años (52,8%), seguidos por el grupo de 2 a 5 años (30,6%), lo que evidencia que la herramienta fue adoptada principalmente por las familias asistentes.

 Durante el operativo se registraron 22 situaciones de extravío, que pudieron resolverse con el acompañamiento y la intervención de los equipos de seguridad desplegados en el predio. Estos resultados reflejan el aporte de una herramienta que complementó el trabajo preventivo desarrollado por la Secretaría de Seguridad durante la Fiesta del Poncho. 

La Pulsera de Reencuentro fue diseñada como una herramienta preventiva, gratuita y voluntaria. En ella se consignaban los datos del adulto responsable y se incorporó un código QR con acceso al mapa del Predio Ferial y a la ubicación de los distintos servicios de seguridad, facilitando una respuesta rápida ante cualquier situación de extravío.

Su implementación estuvo acompañada por una campaña de difusión en medios de comunicación y redes sociales, además de un importante despliegue territorial con puestos de entrega e información ubicados en los accesos al Predio Ferial y personal especialmente capacitado para asesorar a las familias. 

La evaluación realizada al finalizar el operativo también reflejó una valoración ampliamente positiva por parte de quienes utilizaron la herramienta. La gran mayoría de las familias consultadas destacó la facilidad para acceder al servicio, la claridad de la información brindada y expresó su acompañamiento a la continuidad del programa en futuras ediciones de la Fiesta del Poncho. Asimismo, una amplia mayoría consideró que la iniciativa contribuyó a optimizar los tiempos de respuesta ante situaciones de extravío.

Al respecto, el secretario de Seguridad, Dr. Gastón Venturini, expresó: “Nuestro objetivo fue que cada familia pudiera disfrutar la Fiesta del Poncho con mayor tranquilidad. Los resultados obtenidos demuestran que una herramienta preventiva, sencilla y gratuita puede generar un impacto muy importante cuando existe planificación, compromiso y un trabajo coordinado entre las distintas áreas del Estado. Las Pulseras de Reencuentro fortalecieron el operativo de seguridad, brindaron mayor tranquilidad a las familias y nos permiten seguir avanzando en acciones de prevención pensadas para cuidar a quienes participan de los eventos más convocantes de nuestra provincia.”

El desarrollo del programa fue posible gracias al trabajo articulado entre las distintas áreas de la Secretaría de Seguridad y la Policía de la Provincia que participaron del dispositivo especial desplegado durante la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho.

 Los resultados obtenidos respaldan la continuidad de las Pulseras de Reencuentro como una herramienta preventiva que fue ampliamente adoptada por las familias y que contribuyó a fortalecer el operativo integral de seguridad durante la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho.

Te puede interesar
Recicladores (1)

El Poncho desplegó un operativo de limpieza y reciclaje durante las 24 horas

Noelia Ayala
Sociedad28 de julio de 2026
Mientras los turistas y visitantes disfrutaban de los espectáculos, recorrían los pabellones y aun cuando se apagaban las luces de todos los escenarios, un equipo de trabajadores sostuvo un operativo permanente de limpieza y reciclaje que permitió mantener el Predio Ferial en condiciones durante los diez días de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho.
Salud brindó más de 900 atenciones en el Poncho (1)

Salud brindó más de 900 atenciones en el Poncho

Noelia Ayala
Sociedad28 de julio de 2026
En el marco de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho 2026, el Ministerio de Salud de la provincia brindó 916 atenciones en el Predio Ferial, y realizó 32 traslados a diferentes centros de salud.
 
26 julio mayor (9) (2)

Fito Páez le puso magia al cierre de un inolvidable Poncho 2026

Noelia Ayala
Sociedad27 de julio de 2026
El emblemático cantautor rosarino Fito Páez siempre llena los escenarios de magia. Y esta vez lo hizo en la última noche de la 55° edición de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, ante un público que colmó las instalaciones del salón principal del Predio Ferial y que cantó y coreó cada una de las canciones del ícono del rock argentino.
Ente Cultura Tucumán.JPG

Los Mercados Culturales del país consolidaron el perfil federal de la 55° Fiesta del Poncho

Noelia Ayala
Sociedad27 de julio de 2026
La 55° edición de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, realizada del 17 al 26 de julio en el Predio Ferial Catamarca, permitió el encuentro de las artesanías tradicionales del país y consolidó su lugar como espacio de referencia para la promoción de las economías culturales regionales. En esta edición, la participación de mercados culturales de distintas provincias consolidó el perfil federal de la propuesta, con la incorporación de nuevas delegaciones que eligieron por primera vez esta fiesta para exhibir el trabajo de sus artesanos.
La Provincia reforzará con equipamiento y recursos a los cuarteles de Bomberos Voluntarios de Catamarca (2)

La Provincia reforzará con equipamiento y recursos a los cuarteles de Bomberos Voluntarios de Catamarca

Noelia Ayala
Sociedad27 de julio de 2026
El gobernador Raúl Jalil recibió a representantes de la Federación de Bomberos Voluntarios de Catamarca y a integrantes del cuartel de Santa María, a quienes expresó su reconocimiento y agradecimiento por el trabajo realizado durante el operativo de rescate de trabajadores mineros que quedaron aislados en la Puna catamarqueña como consecuencia de las intensas nevadas.
Lo más visto
Ente Cultura Tucumán.JPG

Los Mercados Culturales del país consolidaron el perfil federal de la 55° Fiesta del Poncho

Noelia Ayala
Sociedad27 de julio de 2026
La 55° edición de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, realizada del 17 al 26 de julio en el Predio Ferial Catamarca, permitió el encuentro de las artesanías tradicionales del país y consolidó su lugar como espacio de referencia para la promoción de las economías culturales regionales. En esta edición, la participación de mercados culturales de distintas provincias consolidó el perfil federal de la propuesta, con la incorporación de nuevas delegaciones que eligieron por primera vez esta fiesta para exhibir el trabajo de sus artesanos.
26 julio mayor (9) (2)

Fito Páez le puso magia al cierre de un inolvidable Poncho 2026

Noelia Ayala
Sociedad27 de julio de 2026
El emblemático cantautor rosarino Fito Páez siempre llena los escenarios de magia. Y esta vez lo hizo en la última noche de la 55° edición de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, ante un público que colmó las instalaciones del salón principal del Predio Ferial y que cantó y coreó cada una de las canciones del ícono del rock argentino.
Salud brindó más de 900 atenciones en el Poncho (1)

Salud brindó más de 900 atenciones en el Poncho

Noelia Ayala
Sociedad28 de julio de 2026
En el marco de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho 2026, el Ministerio de Salud de la provincia brindó 916 atenciones en el Predio Ferial, y realizó 32 traslados a diferentes centros de salud.
 
Boletín de noticias