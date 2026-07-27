Más de 7.000 Pulseras de Reencuentro acompañaron a las familias durante la Fiesta del Poncho

Durante las distintas jornadas se entregaron 7.150 Pulseras de Reencuentro, destinadas principalmente a niños, niñas, personas mayores y personas con discapacidad, reflejando la amplia aceptación que tuvo la iniciativa entre quienes visitaron el Predio Ferial.

Del total de dispositivos entregados, el 97,2% fue solicitado por madres, padres o tutores para menores de edad. La mayor demanda se registró en niños de entre 6 y 12 años (52,8%), seguidos por el grupo de 2 a 5 años (30,6%), lo que evidencia que la herramienta fue adoptada principalmente por las familias asistentes.

Durante el operativo se registraron 22 situaciones de extravío, que pudieron resolverse con el acompañamiento y la intervención de los equipos de seguridad desplegados en el predio. Estos resultados reflejan el aporte de una herramienta que complementó el trabajo preventivo desarrollado por la Secretaría de Seguridad durante la Fiesta del Poncho.

La Pulsera de Reencuentro fue diseñada como una herramienta preventiva, gratuita y voluntaria. En ella se consignaban los datos del adulto responsable y se incorporó un código QR con acceso al mapa del Predio Ferial y a la ubicación de los distintos servicios de seguridad, facilitando una respuesta rápida ante cualquier situación de extravío.

Su implementación estuvo acompañada por una campaña de difusión en medios de comunicación y redes sociales, además de un importante despliegue territorial con puestos de entrega e información ubicados en los accesos al Predio Ferial y personal especialmente capacitado para asesorar a las familias.

La evaluación realizada al finalizar el operativo también reflejó una valoración ampliamente positiva por parte de quienes utilizaron la herramienta. La gran mayoría de las familias consultadas destacó la facilidad para acceder al servicio, la claridad de la información brindada y expresó su acompañamiento a la continuidad del programa en futuras ediciones de la Fiesta del Poncho. Asimismo, una amplia mayoría consideró que la iniciativa contribuyó a optimizar los tiempos de respuesta ante situaciones de extravío.

Al respecto, el secretario de Seguridad, Dr. Gastón Venturini, expresó: “Nuestro objetivo fue que cada familia pudiera disfrutar la Fiesta del Poncho con mayor tranquilidad. Los resultados obtenidos demuestran que una herramienta preventiva, sencilla y gratuita puede generar un impacto muy importante cuando existe planificación, compromiso y un trabajo coordinado entre las distintas áreas del Estado. Las Pulseras de Reencuentro fortalecieron el operativo de seguridad, brindaron mayor tranquilidad a las familias y nos permiten seguir avanzando en acciones de prevención pensadas para cuidar a quienes participan de los eventos más convocantes de nuestra provincia.”

El desarrollo del programa fue posible gracias al trabajo articulado entre las distintas áreas de la Secretaría de Seguridad y la Policía de la Provincia que participaron del dispositivo especial desplegado durante la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho.

Los resultados obtenidos respaldan la continuidad de las Pulseras de Reencuentro como una herramienta preventiva que fue ampliamente adoptada por las familias y que contribuyó a fortalecer el operativo integral de seguridad durante la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho.