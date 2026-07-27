Los Mercados Culturales del país consolidaron el perfil federal de la 55° Fiesta del Poncho

La Subsecretaría de Cultura de Santiago del Estero presentó por primera vez un stand institucional con artesanías del Mercado Municipal, integrado por cerca de un centenar de artesanos. La propuesta reunió piezas de cestería en fibras vegetales elaboradas con paja brava, cogollo de palma Caranday y chala de maíz teñida, además de textiles, fieltro, cerámica, cuero, madera, joyería y macramé.

Entre las obras más representativas sobresalieron las muñecas de fieltro inspiradas en figuras emblemáticas de la identidad santiagueña, como la vidalera, la hilandera, Mama Antula —primera santa argentina— y otros personajes de la cultura popular.

Mercado Sgo. del Estero.

La delegación destacó la experiencia vivida durante la Fiesta. "Nos ha gustado mucho el lugar; nos atendieron muy bien y el público fue muy respetuoso e interesado. Valoró nuestro trabajo y sentimos un reconocimiento muy importante hacia nuestras artesanías", expresaron.

También tuvo su primera participación el Mercado Cultural de Río Negro, que representó a los artesanos de esa provincia con tejidos en lana de oveja elaborados en telar mapuche vertical, matras, caminos de mesa y prendas teñidas con tintes naturales, acercando al público la riqueza de las técnicas textiles patagónicas.

Mercado Río Negro.

En la misma línea se sumó, por primera vez con un espacio institucional, la localidad cordobesa de Tanti, cuyos artesanos exhibieron trabajos en cerámica, madera y tejidos, ampliando la presencia de la producción artesanal de Córdoba en la mayor fiesta de invierno del país.

Entre quienes renovaron su participación estuvo el Mercado Cultural de General Lamadrid, de La Rioja, que formó parte de la Fiesta por segundo año consecutivo. Su stand reunió cestería, tejidos, artículos de cuero y madera, con productos como billeteras, materas, mates forrados, portatermos, paneras, alhajeros, lazos, cinchas y llaveros artesanales.

Desde la delegación riojana resaltaron el impacto que genera este tipo de encuentros. "La Fiesta del Poncho entusiasma a los artesanos, los impulsa a seguir produciendo y les permite llegar a nuevos públicos", señalaron.

También participó el Ente Cultural de Tucumán, acompañado por la Cooperativa Ruta del Tejido, integrada por 18 familias artesanas. La delegación presentó una variada producción en lana de oveja, llama y algodón, con ponchos, ruanas, tapices, alfombras, almohadones, alforjas, peleros, carteras y otros productos textiles elaborados de manera artesanal.

La participación de nuevas provincias y la continuidad de mercados culturales que año tras año eligen la Fiesta del Poncho reflejan el crecimiento de este espacio como una verdadera vidriera federal, donde las identidades regionales encuentran un ámbito para compartir sus saberes, ampliar sus vínculos comerciales y proyectar el trabajo artesanal argentino hacia nuevos públicos.