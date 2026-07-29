El Programa Municipal de Salud Comunitaria recorrerá barrios y localidades durante agosto

La Municipalidad de Santa María continúa fortaleciendo el acceso a la atención primaria de la salud mediante un operativo territorial que acerca servicios gratuitos a los vecinos, en el marco de las políticas impulsadas por la intendenta Erica Inga para garantizar una atención más cercana e inclusiva.
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Con el objetivo de promover el acceso equitativo a la salud y brindar atención médica cerca de cada comunidad, la Municipalidad de Santa María dará continuidad durante el mes de agosto al Programa Municipal de Salud Comunitaria, una iniciativa que recorre los distintos barrios y localidades del departamento ofreciendo prestaciones gratuitas con la participación de profesionales de la salud.

Este programa forma parte de las acciones que lleva adelante la gestión de la intendenta Erica Inga, orientadas a fortalecer la atención primaria, descentralizar los servicios sanitarios y garantizar que más vecinos puedan acceder a controles y consultas sin necesidad de trasladarse largas distancias.

A través de este operativo, los equipos de salud brindarán atención gratuita, realizarán controles, ofrecerán asesoramiento y promoverán acciones de prevención y hábitos saludables, contribuyendo al cuidado integral de la comunidad.

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La atención se desarrollará de acuerdo con el cronograma previsto para cada barrio y localidad, será gratuita y por orden de llegada, por lo que se invita a los vecinos a acercarse al punto de atención más cercano a su domicilio en el día y horario establecidos.

Desde el municipio se destaca que estas acciones permiten fortalecer el sistema de atención primaria, fomentar la prevención de enfermedades y acercar el Estado a cada rincón del departamento, consolidando una política pública que prioriza la salud y el bienestar de todos los santamarianos.

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La Municipalidad de Santa María invita a la comunidad a consultar el cronograma correspondiente al mes de agosto y aprovechar este servicio gratuito, pensado para acercar la salud a cada barrio y localidad del departamento.

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