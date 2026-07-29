CATA, la Casa de la Cultura y el Museo de Bellas Artes renuevan su oferta de talleres en agosto

Las actividades se desarrollarán en la Casa de la Cultura, CATA y el Museo Provincial de Bellas Artes Laureano Brizuela, con propuestas pensadas para distintos intereses y edades.

Para niños y niñas

Los más pequeños encontrarán una variada oferta de espacios para crear, jugar y aprender. En la Casa de la Cultura, Brisa Guzmán dictará Luz en Escena – Teatro para niños, un taller que utiliza el teatro como herramienta de expresión y creatividad. Comenzará el 11 de agosto, con clases los martes y viernes de 19 a 20.30 hs. Informes: 3834-961679.

También iniciará Pequeños Alfareros, a cargo de Agustina María Belén Barrera, destinado a niños de 7 a 12 años, quienes aprenderán técnicas de modelado en cerámica y realizarán piezas que luego serán horneadas. Se dictará los martes de 19 a 20.30 hs, desde el 11 de agosto. Informes: 3834-385872.

En CATA se suman tres propuestas. Habitar la Imaginación, coordinado por Gabriela Navarro y Ramona, está dirigido a niños de 2 a 6 años y propone acercarse a la literatura a través de cuentos, juegos, arte y experiencias sensoriales. Comenzará el 7 de agosto, con dos turnos los viernes de 17 a 18 hs y de 18 a 19 hs. Informes: 3834-292824 / 3834-011731.

También se incorpora Arte para Pequeños Artistas, a cargo de María Paula Montoya, para niños de 5 a 8 años, donde explorarán dibujo, pintura y modelado en un espacio centrado en la creatividad y la expresión. Inicia el 1 de agosto, con clases los sábados y domingos de 18 a 20 hs. Incluye todos los materiales. Informes: 3834-297297 o @soylaprofepau.

Completa la propuesta infantil el taller Inglés Musical para niños, de María Luz Ignes y Ariana Nazarena Agüero, destinada a chicos de 5 a 8 años, que combina canciones, juegos y dramatizaciones para aprender inglés de forma lúdica. Comenzará el 15 de agosto, los sábados de 18 a 19.30 hs. Informes: 3834-243472.

Bienestar y desarrollo personal

La programación incorpora dos espacios orientados al bienestar. Carla María Grignola coordinará el taller Flexibilidad – Soltá tensiones y habitá tu cuerpo con más libertad, los martes y jueves de 16.30 a 17.30 hs, desde el 11 de agosto, en la Casa de la Cultura. Informes: 3814-743869.

Por su parte, Natalia Santillán estará a cargo de Mindfulness en la vida diaria, un taller de atención plena que comenzará el 13 de agosto y se desarrollará los jueves de 18 a 20 hs. Informes: 3834-303430.

Quienes busquen desarrollar habilidades artesanales podrán participar de Joyería y decoración con fieltro, dictado por María Fernanda Quispe, donde aprenderán la técnica del fieltro aguado para elaborar piezas decorativas y accesorios. Comienza el 10 de agosto, los lunes de 19 a 20.30 hs. Informes: 3834-693224.

Ese mismo día iniciará Técnicas de porcelana fría y manualidades, a cargo de Ruth Alejandra Leguizamón, con clases los lunes de 17 a 18.30 hs. El taller enseñará la elaboración de souvenirs, adornos, centros de mesa y otras creaciones, incorporando herramientas para quienes deseen emprender. Informes: 3834-793993.

Adultos mayores

El Museo Provincial de Bellas Artes Laureano Brizuela volverá a ser sede de Renacer del Arte, coordinado por Ana Isabel Bustamante. Destinado a adultos mayores, el taller propone trabajar pintura y manualidades para estimular la memoria, fortalecer la motricidad y promover nuevos vínculos. Comenzará el 21 de agosto, con clases los viernes de 17 a 18.30 hs. Informes: 3834-503766.

Todos los talleres son arancelados y la información y reserva de cupo se hace a través de los teléfonos de contacto de cada tallerista.