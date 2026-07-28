Gobierno despliega un operativo de emergencia para asistir a personas varadas en la Cordillera

Del operativo participan equipos de la Dirección de Protección Civil y Gestión de Riesgo, Bomberos Voluntarios de Fiambalá y Tinogasta, Policía de la Provincia, Municipalidad de Fiambalá, la empresa Zijin, y Ministerio de Salud, que trabajan de manera coordinada en la zona del camino al Balcón del Pissis y Los Seismiles para llegar y asistir a los turistas que permanecen varados, tras haber ingresado al lugar pese a las alertas meteorológicas emitidas con anticipación por los diferentes organismos oficiales.

En las próximas horas arribarán al lugar el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella, junto a parte del equipo de Gobierno, para supervisar el operativo y coordinar las acciones necesarias en el terreno.

Las autoridades reiteran el pedido a la comunidad, turistas, guías y prestadores turísticos de respetar las alertas y recomendaciones oficiales, y evitar transitar por caminos de alta montaña cuando existan advertencias meteorológicas, a fin de preservar la seguridad de las personas.