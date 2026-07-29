Santa María se prepara para celebrar a la Pachamama con una jornada de encuentro y tradición

La Pachamama, considerada la Madre Tierra por los pueblos originarios de los Andes, representa la vida, la fertilidad, la abundancia y el equilibrio entre las personas y la naturaleza. 
Cultura29 de julio de 2026Valle Calchaquí DValle Calchaquí D

La Municipalidad de Santa María invita a la comunidad a participar de "Esperando a la Pachamama", una propuesta que busca revalorizar las costumbres ancestrales a través de charlas, demostraciones, expresiones culturales y un espacio de encuentro para compartir el significado de una de las celebraciones más importantes de los pueblos andinos.

En el marco de las actividades que anteceden al tradicional homenaje a la Pachamama, la Municipalidad de Santa María llevará adelante la jornada "Esperando a la Pachamama", una invitación abierta a vecinos y visitantes para reencontrarse con las raíces culturales, fortalecer la identidad local y transmitir a las nuevas generaciones el valor de las tradiciones ancestrales.

El encuentro se realizará el viernes 31 de julio, a partir de las 17:00 horas, en el Centro Cultural Yokavil, donde se desarrollará una variada programación pensada para compartir saberes, costumbres y expresiones propias de nuestra cultura.

Durante la jornada habrá una charla sobre hierbas medicinales, en la que se abordará el conocimiento ancestral de las plantas y sus usos tradicionales. Además, se realizará la preparación de ofrendas y la velada de la olla, una práctica que simboliza el agradecimiento a la Madre Tierra por los frutos recibidos y la esperanza de un nuevo ciclo de abundancia.

Las actividades también incluirán una demostración y preparación del hilo zurdo, una técnica tradicional cargada de significado dentro de la cosmovisión andina, así como una demostración y degustación de ponchi e infusiones típicas, permitiendo a los asistentes conocer y disfrutar sabores que forman parte del patrimonio cultural de la región.

Como parte del encuentro, se llevará a cabo un sahumo comunitario, un ritual de purificación y agradecimiento que invita a renovar las energías y fortalecer el vínculo con la naturaleza. La jornada estará acompañada por la presentación de artistas invitados, quienes aportarán música y expresiones culturales para celebrar esta fecha tan significativa.

La Pachamama, considerada la Madre Tierra por los pueblos originarios de los Andes, representa la vida, la fertilidad, la abundancia y el equilibrio entre las personas y la naturaleza. Cada 1.º de agosto, miles de familias renuevan este vínculo mediante ceremonias de agradecimiento, compartiendo ofrendas y pidiendo bienestar para el hogar, el trabajo y la comunidad. Estas prácticas, transmitidas de generación en generación, constituyen un valioso patrimonio cultural que sigue vivo en Santa María y en toda la región.

Desde la Municipalidad de Santa María se invita a toda la comunidad a ser parte de esta propuesta, que busca mantener vivas las tradiciones, promover el respeto por la naturaleza y celebrar juntos una de las expresiones culturales más representativas de nuestra identidad.

Te puede interesar
759700243_2279153106224913_7261088316452698234_n

Santa María será sede del 1.er Congreso Educativo de Paleoturismo

Valle Calchaquí D
Cultura29 de julio de 2026
La propuesta reunirá a docentes, estudiantes, guías de turismo, emprendedores y público en general en dos jornadas dedicadas al patrimonio paleontológico, su conservación y su aporte al desarrollo educativo, turístico y cultural. Las inscripciones ya se encuentran abiertas.
WAWA INTI

Llega el Wawa Inti

Valle Calchaquí D
Cultura12 de junio de 2026
Te invitamos a ser parte de una jornada mágica que nos conectará con nuestras raíces culturales.
 

HISTORIA DEL YOKAVIL

Presentan el libro Historia del Yokavil

Valle Calchaquí D
Cultura04 de junio de 2026
El 15 de junio se realizará la presentación de la obra de Héctor David Córdoba, un libro que rescata y pone en valor la historia, la identidad y el legado cultural de nuestro valle.
Lo más visto
759700243_2279153106224913_7261088316452698234_n

Santa María será sede del 1.er Congreso Educativo de Paleoturismo

Valle Calchaquí D
Cultura29 de julio de 2026
La propuesta reunirá a docentes, estudiantes, guías de turismo, emprendedores y público en general en dos jornadas dedicadas al patrimonio paleontológico, su conservación y su aporte al desarrollo educativo, turístico y cultural. Las inscripciones ya se encuentran abiertas.
Reabre el Nodo de Vacunación del Peregrino

Reabre el Nodo de Vacunación del Peregrino

Noelia Ayala
Sociedad29 de julio de 2026
Con el objetivo de acercar las dosis de vacunas disponibles a la población, el Ministerio de Salud de la provincia reabre el Nodo de Vacunación ubicado en el Paseo del Peregrino.
759574980_4584451708456959_3958827964744260875_n

Profesorado en Docencia Superior en Santa María

Valle Calchaquí D
Educación29 de julio de 2026
Este sábado 1 de agosto se desarrollará una nueva jornada presencial de la Cohorte Santa María 2025 del Profesorado en Docencia Superior, una propuesta académica que fortalece la capacitación de profesionales de la educación y amplía las oportunidades de formación superior en el departamento.
Boletín de noticias