Santa María se prepara para celebrar a la Pachamama con una jornada de encuentro y tradición

La Municipalidad de Santa María invita a la comunidad a participar de "Esperando a la Pachamama", una propuesta que busca revalorizar las costumbres ancestrales a través de charlas, demostraciones, expresiones culturales y un espacio de encuentro para compartir el significado de una de las celebraciones más importantes de los pueblos andinos.

En el marco de las actividades que anteceden al tradicional homenaje a la Pachamama, la Municipalidad de Santa María llevará adelante la jornada "Esperando a la Pachamama", una invitación abierta a vecinos y visitantes para reencontrarse con las raíces culturales, fortalecer la identidad local y transmitir a las nuevas generaciones el valor de las tradiciones ancestrales.

El encuentro se realizará el viernes 31 de julio, a partir de las 17:00 horas, en el Centro Cultural Yokavil, donde se desarrollará una variada programación pensada para compartir saberes, costumbres y expresiones propias de nuestra cultura.

Durante la jornada habrá una charla sobre hierbas medicinales, en la que se abordará el conocimiento ancestral de las plantas y sus usos tradicionales. Además, se realizará la preparación de ofrendas y la velada de la olla, una práctica que simboliza el agradecimiento a la Madre Tierra por los frutos recibidos y la esperanza de un nuevo ciclo de abundancia.

Las actividades también incluirán una demostración y preparación del hilo zurdo, una técnica tradicional cargada de significado dentro de la cosmovisión andina, así como una demostración y degustación de ponchi e infusiones típicas, permitiendo a los asistentes conocer y disfrutar sabores que forman parte del patrimonio cultural de la región.

Como parte del encuentro, se llevará a cabo un sahumo comunitario, un ritual de purificación y agradecimiento que invita a renovar las energías y fortalecer el vínculo con la naturaleza. La jornada estará acompañada por la presentación de artistas invitados, quienes aportarán música y expresiones culturales para celebrar esta fecha tan significativa.

La Pachamama, considerada la Madre Tierra por los pueblos originarios de los Andes, representa la vida, la fertilidad, la abundancia y el equilibrio entre las personas y la naturaleza. Cada 1.º de agosto, miles de familias renuevan este vínculo mediante ceremonias de agradecimiento, compartiendo ofrendas y pidiendo bienestar para el hogar, el trabajo y la comunidad. Estas prácticas, transmitidas de generación en generación, constituyen un valioso patrimonio cultural que sigue vivo en Santa María y en toda la región.

Desde la Municipalidad de Santa María se invita a toda la comunidad a ser parte de esta propuesta, que busca mantener vivas las tradiciones, promover el respeto por la naturaleza y celebrar juntos una de las expresiones culturales más representativas de nuestra identidad.