La Sole volvió a lucir el poncho bandera en el homenaje al Papa León XIV

Sole poncho bandera homenaje León XIV

Una vez más el poncho bandera, obra original de los artesanos Ramón Baigorria y Graciela Carrasco, de Belén, Catamarca volvió a ser protagonista de un acontecimiento histórico, como lo fue el homenaje al Papa León XIV en el Monumento a los Españoles, en Palermo, donde la artista Soledad Pastorutti interpretó algunas canciones en la previa de la misa de su Santidad.

Soledad eligió lucir nuevamente el emblemático poncho bandera que había usado para cantar en la despedida a Lionel Messi, en septiembre pasado.

En esta oportunidad, desde el Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de Catamarca, a cargo de la organización de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, se le envió nuevamente como obsequio la prenda a la artista santafesina, para que pudiera lucirla en este evento de relevancia internacional. Esto permitió poner nuevamente en realce la calidad de la artesanías que se producen en Catamarca en un evento que están siguiendo millones de personas en Argentina y en el mundo.

Las artesanías de Catamarca tuvieron presencia en la visita del Papa León XIV no solo con el poncho celeste y blanco que lució la Sole, sino también a través del tapiz con el escudo de León XIV que elaboraron las tejedoras de la Fábrica de Alfombras de Catamarca, un original obsequio que el gobernador Raúl Jalil llevó en persona al encuentro que se realizó el domingo en el Palacio Libertad.

También fueron entregados como obsequio por el primer mandatario catamarqueños una cruz de rodocrosita y plata, realizada por los artesanos Orlando Oviedo y Wilson Álvarez y un poncho con los colores papales del artesano de Belén Antonio “Chono” Gutiérrez.