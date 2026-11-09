En Santa María policías detuvieron a un joven, secuestraron sustancias estupefacientes, plantines de marihuana y otros elementos

En el domicilio, había 27 plantones de marihuana.
Policiales09 de noviembre de 2026Valle Calchaquí DValle Calchaquí D
gaur- santa maría
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En la jornada de ayer, efectivos del Grupo Antinarcóticos de Unidades Regionales (GAUR- Santa María), dependiente de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia, con conocimiento e intervención del Juzgado Federal N° 1, materializaron un allanamiento en un domicilio ubicado en la calle 2 de Febrero S/N°, de la Ciudad de Santa María, Dpto. homónimo.

Durante el procedimiento, los investigadores encontraron envoltorios plásticos con una sustancia de color blanco, que al ser sometida a la prueba de campo correspondiente arrojó como resultado que se trataría de cocaína, que quedó en calidad de secuestro, al igual que veintisiete (27) plantines de marihuana de distintos tamaños, una (01) balanza digital tipo gramera y dos (02) teléfonos celulares.

Al finalizar la medida Judicial, el personal policial interviniente procedió a la detención de un joven de 27 años de edad, quien fue puesto a disposición de la Justicia interviniente, desde donde se impartieron las directivas a cumplimentar.

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