Siniestro vial en Santa María

A las 18:00 de la tarde de ayer, numerarios de la Comisaría Departamental Santa María se constituyeron en la avenida Islas Malvinas, inmediaciones al Complejo Mamá Llama, donde se registró un siniestro vial.

Edgardo Fabián Reyes (49), circulaba en una motocicleta Guerrero 110 cc., y por motivos que se investigan, chocó contra una motocicleta estacionada en la zona.

A raíz del siniestro, el conductor sufrió lesiones que demandaron la asistencia de facultativos médicos, quienes lo trasladaron al hospital zonal, en virtud de lo cual tomó conocimiento la Fiscalía de Instrucción de la Cuarta Circunscripción Judicial, desde donde se indicaron las medidas a cumplimentar.