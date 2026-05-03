Un joven sospechado de agresión fue arrestado en Santa María

En la mañana de hoy, a las 07:40, numerarios de la Comisaría Departamental Santa María llegaron hasta el pasaje Las Rosas S/N°, de esa Ciudad del Departamento homónimo, y arrestaron en averiguación del hecho a un joven de apellido Chaile (20), puesto que habría agredido físicamente a un hombre mayor de edad.

Por lo sucedido, el supuesto autor del hecho fue trasladado a la seccional, donde quedó alojado a disposición de la Fiscalía de la Cuarta Circunscripción Judicial.