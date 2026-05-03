Tras un registro domiciliario secuestran un rifle de aire comprimido que estaría vinculado a un ilícito en Santa María

Ayer, a través de un llamado telefónico, numerarios de la Comisaría de San José tomaron conocimiento de que en la localidad Andahuala, Departamento Santa María, una mujer habría apuntado a otra con un arma.

Continuando con la investigación de la causa, los policías materializaron un registro en una estancia de la localidad mencionada, donde incautaron un rifle de aire comprimido calibre 22, que fue puesto a disposición de la Fiscalía de la Cuarta Circunscripción Judicial, desde donde se indicaron las directivas a cumplimentar.