Bienalsur: convocatoria abierta para artistas visuales

Bienalsur-Sexta-edicion_nota

La Secretaría de Gestión Cultural invita a artistas y curadores de Catamarca a presentar sus proyectos para integrar la sexta edición de esta plataforma internacional de arte contemporáneo. La convocatoria es gratuita y estará abierta hasta el 30 de noviembre.

La Secretaría de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte invita a artistas visuales y curadores de Catamarca a sumarse a la convocatoria internacional de Bienalsur, una oportunidad para compartir sus producciones y proyectos en un espacio de intercambio artístico que reúne propuestas de distintas partes del mundo.

La convocatoria está destinada a creadores y profesionales del ámbito curatorial, tanto emergentes como de trayectoria, que deseen presentar proyectos individuales o grupales para formar parte de la sexta edición de Bienalsur, cuya programación se desarrollará durante 2027 y 2028 en diferentes ciudades y espacios culturales.

Desde su creación en 2017, Bienalsur construyó una red internacional que vincula artistas, curadores e instituciones de numerosos países, generando espacios de circulación y encuentro para el arte contemporáneo.

En ese sentido, la convocatoria representa una posibilidad para que las búsquedas, lenguajes y producciones que se desarrollan en Catamarca puedan entrar en diálogo con otras experiencias y escenarios culturales.

Las propuestas podrán presentarse en cuatro modalidades: artista individual, artista grupal, curador o curadora individual y curador o curadora grupal. La inscripción es gratuita y se realiza a través de una plataforma digital. El plazo para participar se extiende hasta el lunes 30 de noviembre de 2026, a las 23:59, hora argentina.

La preselección estará a cargo de un equipo de evaluación por pares ciegos, que elegirá hasta 180 proyectos para avanzar en el proceso de articulación con las distintas sedes de la bienal.

Quienes deseen conocer las condiciones de participación, el instructivo y las preguntas frecuentes pueden consultar el sitio oficial bienalsur.org. Las postulaciones se realizan en convocatoria2027.bienalsur.org