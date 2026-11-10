Salud consolida acciones para una atención cardiovascular integrada en toda la provincia

Para garantizar un abordaje integral en toda la provincia, se trabaja de manera coordinada con referentes de salud del sector público del interior y en articulación con establecimientos del sector privado. 
Sociedad10 de noviembre de 2026Valle Calchaquí DValle Calchaquí D
Salud consolida acciones para una atención cardiovascular
Salud consolida acciones para una atención cardiovascular

Con el objetivo de mejorar la prevención, el diagnóstico oportuno y la atención de las enfermedades cardiovasculares, el Ministerio de Salud avanza en la implementación del Programa de Salud Cardiovascular en todo el territorio provincial, promoviendo un sistema de atención integrado y coordinado.

Esta iniciativa busca definir y unificar criterios de intervención de los equipos de salud, favoreciendo el acceso equitativo a los servicios, la detección temprana y el tratamiento adecuado de las enfermedades cardiovasculares y sus factores de riesgo.

En este marco, el Programa impulsa la formación y actualización continua de los equipos de salud, tanto profesionales como no profesionales, fortaleciendo las acciones de prevención, concientización, detección temprana, seguimiento y control de estas enfermedades.

Para garantizar un abordaje integral en toda la provincia, se trabaja de manera coordinada con referentes de salud del sector público del interior y en articulación con establecimientos del sector privado. A estas acciones se suma el acompañamiento de la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC), Regional Catamarca, cuya participación contribuye al fortalecimiento de los criterios técnicos, las guías de práctica médica y los protocolos institucionales.

En este sentido, la directora de Enfermedades Crónicas No Transmisibles, Leila Quiroga, destacó la importancia del trabajo articulado entre los distintos sectores para avanzar en la organización de la Red de Salud Cardiovascular, mediante la implementación de protocolos unificados y circuitos de atención y derivación que permitan brindar respuestas oportunas, de acuerdo con la complejidad de cada paciente.

Asimismo, remarcó que la coordinación entre los establecimientos de salud y la capacitación permanente de los equipos constituyen herramientas fundamentales para fortalecer la calidad asistencial y mejorar la atención cardiovascular en toda la provincia.

A través de la implementación progresiva de este Programa, la provincia busca contribuir a la reducción de la morbimortalidad por enfermedades cardiovasculares, consolidando un sistema de salud más integrado, descentralizado y orientado a garantizar una atención de calidad para todos los catamarqueños.

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