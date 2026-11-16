Congreso de Enfermería

La ministra de Salud de la provincia, Dr. Johana Carrizo, encabezó la apertura del II Congreso de Enfermería que se lleva a cabo en el Aula Magna de la UNCa bajo el lema “Enfermería que inspira, innovación que transforma, cuidados que trascienden”.

Este importante encuentro académico y profesional, reune a disertantes nacionales y provinciales para compartir conocimientos, experiencias y avances en el campo de la enfermería.

Es una oportunidad para fortalecer la formación, intercambiar experiencias y reflexionar sobre los desafíos actuales del cuidado, promoviendo una enfermería comprometida con la calidad, la innovación y el desarrollo profesional.

La Ministra destacó que “la enfermería es el corazón de cada centro sanitario, hospital, de cada institución pública y privada; es el pilar y sostén de cada equipo de salud”.

Asimismo, señaló que “este Congreso habla de la importancia que tenemos como gestión, si no hay conocimiento no hay calidad, no hay crecimiento personal ni colectivo; un Congreso no solo sirve para compartir investigaciones y conocimiento científico, sino que sirve para compartir saberes y experiencias”.

Para finalizar, hizo hincapié en que “nuestra provincia tiene una geografía muy extensa que siempre nos pone desafíos; y esta es una oportunidad para conocer, conocer la experiencia de otras localidades y poder compartir conocimientos”.

Por su parte, la directora de Enfermería, Natalia Contreras, señaló que “innovar en enfermería no siempre implica incorporar las nuevas tecnologías, muchas veces implica diseñar protocolos, humanizar procesos complejos, integrar herramientas digitales al seguimiento del paciente como la telefermería y encontrar soluciones operativas eficientes, siempre a los desafíos sanitarios actuales”.

Contreras, explicó que “desde la gestión de los servicios de enfermerías las demandas sanitarias crecen día a día y para quienes desempeñan ese rol resulta indispensable garantizar una gestión eficiente de los recursos donde se requiere administrar con inteligencia, mitigar el error y asegurar que cada recurso llegue a quien realmente lo necesite, maximizando el impacto en la salud de la población”.

Para finalizar instó a los participantes a seguir “defendiendo nuestro lugar en las mesas donde se deciden las políticas de salud, formando investigadores e impulsando mejoras en nuestros servicios y demostrando que el cuidado profesional de la enfermería es la columna vertebral del sistema sanitario”.