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El Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte acompañó este lunes la presentación de Expedición Inka 2026, realizada en el Museo Folklórico de Londres, departamento Belén. Participaron la secretaria de Gestión Cultural, Laura Maubecín; el director provincial de Antropología, Cristian Melián; y la directora provincial de Patrimonio y Museos, Edith Cardoso, en el marco de una iniciativa que permitirá, del 17 al 20 de noviembre, mostrar al país y al mundo el trabajo arqueológico que se desarrolla en el sitio El Shincal de Quimivil.

Durante el encuentro, Maubecín destacó la importancia de dar visibilidad al patrimonio arqueológico de Catamarca y fortalecer el trabajo conjunto entre el Estado y las instituciones científicas. Señaló que la propuesta permitirá proyectar uno de los sitios más emblemáticos de la provincia y del Noroeste argentino, y remarcó la necesidad de acompañar tanto la investigación como las tareas de sostenimiento y administración del patrimonio.

“Queremos poner en valor el trabajo arqueológico, porque los sitios sin investigación no pueden contar nada”, expresó la secretaria, quien también destacó la articulación con la Fundación Azara, la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad Nacional de Catamarca.

Por su parte, Melián consideró que la experiencia representa una propuesta sin precedentes en la arqueología argentina por su modalidad de divulgación científica. “A través de las transmisiones en vivo se va a entender cómo es el trabajo del arqueólogo: cómo a partir de pequeños fragmentos construimos historias y dotamos de contenido al patrimonio”, explicó.

El director provincial de Antropología también vinculó la recuperación de esas historias con el fortalecimiento de las identidades locales y el desarrollo turístico. En ese sentido, señaló que acercar el patrimonio a miles de personas puede contribuir a dinamizar la economía de la zona y reforzar el vínculo de las comunidades con su historia.

El intendente de Londres, Roberto Rodríguez, dio la bienvenida a los equipos de investigación y agradeció a las instituciones y al Gobierno provincial por elegir la localidad y la tierra de sus ancestros para mostrar su patrimonio. Además, manifestó el acompañamiento del municipio y las expectativas que la iniciativa genera en la comunidad.

A su turno, el presidente de la Fundación Azara y coordinador científico del proyecto, Adrián Giacchino, destacó que el streaming es resultado de un proceso de investigación de muchos años en El Shincal y valoró la posibilidad de abrir el trabajo arqueológico a la sociedad.

De la presentación participaron los arqueólogos que serán parte del streaming, Reinaldo Moralejo, Guillermina Couso y Ailén Caparelli, del equipo de investigación de la Universidad de La Plata – Conicet y Emilio Villafañe por la Universidad Nacional de Catamarca.

Streaming desde El Shincal

Las transmisiones en vivo se realizarán desde el sitio arqueológico El Shincal de Quimivil, del 17 al 20 de noviembre, y permitirán seguir el trabajo de los investigadores y conocer cómo se construye conocimiento sobre las sociedades que habitaron este territorio.

Las emisiones se podrán seguir en el canal de YouTube de la Fundación Azarahttps://www.youtube.com/fundacionazara.

La iniciativa cuenta con la participación del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de Catamarca, la Dirección Provincial de Antropología, el Municipio de Londres, la Fundación de Historia Natural Félix de Azara, la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional de Catamarca y el CONICET.