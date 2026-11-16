Salud lanzó la Semana del Prematuro 1

La ministra de Salud de la provincia, Dra. Johana Carrizo, junto al director de la Maternidad Provincial “25 de Mayo”, Daniel Ovejero, encabezó el lanzamiento de la Semana del Prematuro; este año bajo el lema “Bebes pequeños, grandes oportunidades. Acompañar su desarrollo es cuidar su futuro”.

Este espacio tiene como objetivo visibilizar, concientizar y defender los derechos de los niños que nacen antes de tiempo y de sus familias, reafirmando el compromiso colectivo de brindarles las mejores oportunidades desde el primer segundo de vida.

Cabe mencionar que la Maternidad es la institución donde se atienden las personas gestantes que cursan embarazos de alto riesgo de prematurez, jugando un papel fundamental en el binomio madre – hijo, siendo institución de referencia para toda la provincia.

Detrás de la recuperación de cada bebé prematuro hay una red, como lo es el servicio de Neonatología con su equipo especializado de profesionales que proporcionan su experticia y calidez humana a cada niño y familia.

En su alocución el Director de la Maternidad agradeció a la Ministra por el acompañamiento diario, como también al equipo interdisciplinario que brinda atención a los pequeños pacientes que nacen en la Maternidad, por el trabajo de todos los días que salva vidas, “son personas extraordinarias, con una gran calidad profesional y humana”.

Asimismo, Ovejero destacó que “en este último año adquirimos equipamiento de última tecnología, lo que significa mejoras en la atención de los prematuros”.

Por su parte, la referente del Consultorio de Seguimiento, Dra. Tania Piedrasanta, explicó que "en la Maternidad brindamos seguimiento de alto riesgo a los prematuros nacidos con menos de 33 semanas y 1500 gramos, y de mediano riesgo, que son un gran número que nacen entre 33 y 36 semanas con más de 2 kilos, pero igual tienen vulnerabilidad”.

Piedrasanta resaltó que este año se van de alta 42 niños que nacieron prematuros. En este sentido, también explicó que “se trabaja en la detección temprana y oportuna, y en la rehabilitación en los tiempos de neuroplasticidad para que los niños tengan una mejor calidad de vida”.

El consultorio de Seguimiento brinda atención pediátrica, psicológica, kinesiológica, fonoaudiológico y nutricional; es un equipo que trabaja como hospital de día ya que se realizan las atenciones en un circuito que lo hacen por la mañana, mientras que los niños que necesitan tratamiento, lo reciben a la tarde.