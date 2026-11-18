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La Secretaría de Gestión Turística de Catamarca, a través de la Dirección de Calidad Turística, convoca a prestadores turísticos y a equipos de gestión municipal del área turística a sumarse a las nuevas capacitaciones virtuales autogestionadas del Sistema Argentino de Calidad Turística (SACT).

La primera, denominada "Estrategias clave para la generación de contenidos en la comunicación turística" propone estrategias para crear contenido atractivo y efectivo en la comunicación turística, utilizando herramientas digitales y redes sociales para promover destinos y servicios.

Está destinada a prestadores de servicios turísticos registrados en el Registro de Prestadores Turísticos de Catamarca (REPRESTUR) y se realizará del jueves 26 de noviembre hasta el viernes 18 de diciembre con modalidad 100% virtual.

Este curso tiene un cupo de 25 personas, a quienes se les entregará certificación al término de la capacitación. Las inscripciones están abiertas hasta el 20 de noviembre a las 7 am a través del link https://forms.gle/rsN6sFWoAiAT1z6p6

Debido a la cantidad limitada de cupos, se realizará un proceso de selección dando prioridad a los prestadores de servicios turísticos registrados. Una vez finalizado, se comunicará por correo electrónico a las personas seleccionadas.

Destinada a equipos de gestión de áreas de turismo municipal, la segunda capacitación es sobre "Planificación estratégica de la gestión de destinos turísticos" y ofrece herramientas para planificar destinos turísticos sostenibles y competitivos, fortalecer la gestión local y promover una cultura de mejora continua.

Esta capacitación inicia el jueves 26 de noviembre y finaliza el 18 de diciembre, se sigue de forma 100% virtual a través del campus virtual Fomenta Calidad y entregará certificaciones a quienes completen el curso.

El cupo es de 25 personas y los interesados deben inscribirse en https://forms.gle/33jcUmUGxepD5qUYA hasta el 20 de noviembre a las 7 am. Una vez validada la información, se realizará un proceso de selección y se comunicará por correo electrónico a los seleccionados.