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Santa María comienza a transitar la cuenta regresiva hacia una nueva edición de su fiesta mayor. Este viernes 20 de noviembre se pondrán a la venta las entradas para el Festival Nacional Reina del Yokavil 2027, que se desarrollará los días 29, 30 y 31 de enero, con una destacada cartelera de artistas nacionales.

La comercialización comenzará a las 9:00 horas, a través de dos modalidades. Quienes prefieran realizar la compra por internet podrán hacerlo mediante la plataforma oficial www.ticketweb.com.ar, mientras que la venta presencial se llevará adelante en las oficinas de Rentas de la Municipalidad de Santa María, de 9:00 a 12:00 horas.

La próxima edición contará con figuras de gran convocatoria, entre ellas Cazzu, La Delio Valdez, Los Nocheros, El Chaqueño Palavecino, Euge y La Banda de Carlitos, Los Tekis y Sergio Galleguillo, además de otros reconocidos exponentes de la música popular.

La expectativa por el festival crece tras la presentación de una programación que combina folclore, cuarteto, cumbia y música urbana, con propuestas destinadas a públicos de diferentes generaciones.

Desde la organización se espera una importante concurrencia de visitantes de distintos puntos de Catamarca y provincias vecinas, lo que representa una oportunidad para fortalecer la actividad turística, gastronómica y comercial de Santa María durante la temporada de verano.

Con el inicio de la venta de entradas, comienza una nueva etapa de los preparativos de la 47.ª Reina del Yokavil, una celebración que forma parte de la identidad cultural santamariana y que continúa consolidándose como uno de los principales encuentros musicales del norte argentino.

La cartelera artística será uno de los grandes atractivos de esta edición. El viernes 29 de enero subirán al escenario Euge y La Banda de Carlitos, Los Nocheros, Las Voces de Orán y Carafea. El sábado 30 será el turno de Cazzu, El Chaqueño Palavecino, Canto del Alma y Orellana Lucca, mientras que el domingo 31 el cierre estará a cargo de La Delio Valdez, Los Tekis, Sergio Galleguillo, Lázaro Caballero, Christian Herrera y Juliana Herrera. Una programación que reúne figuras consagradas y propuestas de distintos géneros musicales, consolidando al Yokavil como uno de los grandes festivales del norte argentino.