Promoción turistica Catamarca

Catamarca será parte de la primera edición del festival, que se realizará el 21 y 22 de noviembre en Buenos Aires y reunirá a más de 50 artistas en cuatro escenarios. Artesanías, demostraciones textiles, degustaciones, juegos tradicionales y la presentación de Carafea integrarán la propuesta catamarqueña.

La identidad de Catamarca tendrá una vidriera propia en República Folklore, el festival que durante dos jornadas reunirá en el Parque de la Ciudad, en Buenos Aires, a más de 50 artistas en cuatro escenarios simultáneos. En ese marco, la provincia llegará con una propuesta que combina producción artesanal, gastronomía, tradiciones y música, en un espacio pensado para compartir con el público parte de su patrimonio cultural y sus atractivos turísticos.

En el Paseo de las Provincias, el Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte dispondrá de un stand abierto identificado con la marca Visit Catamarca y el lema “El secreto mejor guardado”. Allí se ofrecerá información sobre destinos y experiencias turísticas, junto con contenidos audiovisuales que permitirán recorrer distintos paisajes y expresiones culturales de la provincia.

Entre los principales atractivos estará la exhibición de piezas del Mercado Artesanal y la Fábrica de Alfombras, además de las demostraciones en vivo de Ramón Baigorria y Graciela Carrasco, del emprendimiento Rua Chaky. Los creadores del Poncho Bandera llevarán su telar criollo para mostrar al público las técnicas y saberes que intervienen en la elaboración de los tejidos tradicionales.

El Poncho Bandera tendrá un protagonismo particular. La pieza, realizada en Catamarca, alcanzó una importante repercusión nacional cuando Soledad Pastorutti la lució durante el homenaje a Lionel Messi en el estadio Monumental y en la vigilia de la misa del Papa León XIV en Palermo. Su presencia en el festival permitirá volver a poner en primer plano el trabajo artesanal de Belén y la tradición textil que distingue a la provincia.

La gastronomía será otro de los puntos de encuentro. Los visitantes podrán degustar vinos catamarqueños, dulces, confituras y otros productos regionales. También participará la Fábrica de Alfajores El Rodeo, con una presentación de sus productos y propuestas recreativas para quienes se acerquen al espacio.

La música catamarqueña también tendrá presencia en los escenarios del festival. Carafea será la encargada de representar a la provincia el domingo 22 de noviembre, a las 20, en el escenario Personal, con una presentación que sumará el sonido local a una programación de alcance nacional.

La programación de República Folklore incluirá figuras como Abel Pintos, Soledad Pastorutti, el Chaqueño Palavecino, Los Nocheros, Los Tekis, Jorge Rojas, Teresa Parodi, Peteco Carabajal y Cazzu, entre otros referentes de la música popular argentina. La propuesta se completará con espacios de baile, peñas, guitarreadas, clases de danza y gastronomía regional. Las entradas están disponibles a través de All Access.