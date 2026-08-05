Diputados aprobó proyectos sobre prevención climática, rescate en alta montaña y preservación del patrimonio audiovisual

Nuevo sistema de información meteorológica



En la sesión, se le dio media sanción al proyecto de ley que impulsado por el diputado Germán Scolamieri (FT), mediante el cual se crea el Sistema Meteorológico Provincial de Catamarca (Simecat) para la recolección, monitoreo, procesamiento y difusión de información meteorológica y climática. La propuesta busca articular el trabajo de los distintos organismos que hoy producen datos sobre el clima, con el objetivo de fortalecer la prevención, la planificación y la respuesta ante fenómenos meteorológicos extremos.



Scolamieri, al fundamentar la iniciativa, indicó que se apunta a fortalecer la capacidad preventiva del Estado y señaló que la creciente frecuencia de tormentas intensas, sequías, incendios forestales y otros eventos extremos obliga a contar con información precisa y oportuna. En ese sentido, destacó que la provincia ya dispone de recursos humanos, estaciones meteorológicas y organismos especializados, aunque actualmente trabajan de manera dispersa.



“Si ya tenemos conocimiento, recursos humanos y equipamiento, ¿por qué no aprovechar todo ese potencial? Justamente eso es lo que propone este proyecto: no crear una estructura burocrática nueva ni duplicar funciones; todo lo contrario, integrarlas, coordinarlas, fortalecerlas y ponerlas a trabajar juntas", afirmó.



Por su parte, Mamerto Acuña (Generar) adelantó el acompañamiento del bloque aunque planteó reparos respecto de la efectiva aplicación de este tipo de normas. Recordó que la provincia ya cuenta con legislación vinculada a la materia y advirtió sobre la necesidad de garantizar su implementación. Además, pidió que el Poder Ejecutivo reglamente y ponga en funcionamiento las herramientas ya sancionadas para evitar que "queden como letras muertas".



Se convirtió en ley el Archivo Audiovisual provincial



Durante la sesión, el cuerpo dio sanción definitiva al proyecto del senador Ramón Figueroa Castellanos para crear el Archivo Audiovisual de la Provincia a fin de recopilar, preservar, digitalizar y difundir el patrimonio audiovisual y fotográfico provincial y de la región del NOA.

Como miembro informante, Exequiel Moreno (FT) destacó que la iniciativa busca proteger documentos de valor histórico, cultural, institucional y político para las generaciones presentes y futuras. "No se trata solamente de crear un archivo, se trata de proteger nuestra memoria colectiva. Cada fotografía, cada filmación, cada registro documental constituye una parte de la identidad de Catamarca", dijo.



Además, sostuvo que la digitalización permitirá conservar materiales frágiles, ampliar el acceso de investigadores, estudiantes y ciudadanos y consolidar una política pública que preserve la memoria histórica. Desde el bloque Frente de Todos, Natalia Ponferrada respaldó la propuesta y resaltó que el proyecto responde a los nuevos desafíos que plantea la preservación digital. La diputada también advirtió que la ausencia de políticas públicas específicas podría generar "un vacío irreparable en la memoria de las futuras generaciones", por lo que consideró que el nuevo archivo permitirá preservar tanto los materiales históricos como las producciones audiovisuales contemporáneas.



Desde la oposición, Carlos Aibar Quintar (LLA) acompañó el espíritu general de la iniciativa, aunque propuso modificaciones vinculadas a la autoridad de aplicación. "Siempre ha sido menester de la humanidad conservar el patrimonio cultural e histórico de los pueblos", expresó para luego plantear que el nuevo archivo debería depender del Archivo Histórico Provincial ya existente para evitar ampliar la estructura administrativa del Estado y optimizar los recursos disponibles. En el mismo sentido, Francisco Monti (LLA) coincidió con la importancia del proyecto, pero solicitó que la votación se realizara artículo por artículo para poder plantear formalmente modificaciones vinculadas a la organización administrativa prevista en la norma.



En el debate, Rosana Pereyra Reynoso (FT) puso el acento en el valor social y cultural del patrimonio audiovisual. "Es fundamental el almacenamiento de la información audiovisual, mejorando la manera de cuidar, preservar y mantener la calidad de los archivos para garantizar un acceso permanente a estos documentos", sostuvo para remarcar que la iniciativa permitirá proteger una parte esencial de la memoria colectiva.



Sanción definitiva para una Base de Alta Montaña



Otra de las iniciativas que obtuvo sanción definitiva fue el proyecto que crea la Base de Alta Montaña del Grupo Especial de Rescate (G.E.R.) en Antofagasta de la Sierra, una propuesta presentada originalmente por el diputado mandato cumplido Carlos Marsilli y que regresó a Diputados tras modificaciones introducidas en el Senado. El proyecto busca dotar al GER de una base operativa permanente en uno de los sectores de mayor complejidad geográfica de la provincia, permitiendo reducir los tiempos de respuesta ante emergencias vinculadas al turismo de montaña, la actividad minera y otras contingencias que requieren intervenciones especializadas.



Al fundamentar el despacho, Luis Fadel (UCR) destacó que el crecimiento sostenido de las actividades de montaña y el desarrollo minero en la región hacen necesaria una mayor capacidad operativa del Estado para asistir a quienes transitan por la Puna. En ese sentido, recordó que actualmente el GER depende de la Dirección de Bomberos, con asiento en la Capital, lo que muchas veces obliga a recorrer largas distancias antes de iniciar las tareas de rescate. "La importancia de contar con una base de rescate en un punto estratégico de nuestra provincia redundaría en beneficio de su funcionalidad, posibilitando una actuación pronta y eficaz ante eventuales emergencias", afirmó.



El legislador también explicó que la presencia permanente de personal especializado en Antofagasta permitirá que los rescatistas permanezcan aclimatados a las condiciones de altura, un aspecto determinante para intervenir con mayor seguridad y eficiencia en operativos complejos. Además, señaló que la iniciativa se apoya en experiencias recientes de rescates realizados en la zona, que pusieron de manifiesto la necesidad de fortalecer la infraestructura destinada a este tipo de intervenciones.



Reconocimiento al equipo femenino Buscapinas



En tanto, Diputados declaró de Interés Legislativo la actuación del equipo de fútbol femenino Buscapinas F.C., iniciativa presentada por Exequiel Moreno en reconocimiento a la obtención del campeonato nacional de fútbol de la abogacía en la categoría Femenino Mayores de 35 años.



Como miembro informante, Natalia Saseta (PRO) destacó que el reconocimiento trasciende el resultado deportivo y constituye un mensaje de igualdad de oportunidades para las mujeres en el deporte. "Cuando una niña ve a una mujer jugando al fútbol, compitiendo y levantando una copa empieza a entender que también puede ser ese su lugar", expresó.



Por su parte, Moreno sostuvo que el logro "es producto del esfuerzo, la dedicación y el trabajo en equipo", y consideró que el reconocimiento busca homenajear a mujeres que "han logrado abrir caminos y convertirse en ejemplo para otras generaciones".