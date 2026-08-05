Santa María avanza con una obra histórica que transformará la gestión de los residuos urbanos.

La Municipalidad de Santa María continúa avanzando con las obras del Centro de Disposición Final de Residuos Urbanos, una infraestructura fundamental para modernizar el tratamiento de los residuos sólidos urbanos, proteger el ambiente y mejorar la calidad de vida de toda la comunidad.

En el marco de las políticas ambientales impulsadas por la gestión de la intendenta CPN Erica Inga, actualmente se ejecutan trabajos en la construcción de nuevas celdas para la disposición final de los residuos y en la colocación de mantas de geocompuesto, un material de alta tecnología que impermeabiliza el suelo, evita la filtración de lixiviados y protege las napas subterráneas, garantizando un proceso más seguro y ambientalmente responsable.

El Centro de Disposición Final funciona mediante un sistema de relleno sanitario, una solución de ingeniería especialmente diseñada para el tratamiento controlado de los residuos urbanos. Este método contempla la impermeabilización del terreno, la compactación diaria de los residuos, su cobertura con capas de tierra y el control permanente tanto de los líquidos lixiviados como de los gases que se generan durante su descomposición.

Este sistema representa un cambio sustancial respecto de los antiguos basurales a cielo abierto, ya que reduce considerablemente la contaminación del suelo, del agua y del aire, disminuye la proliferación de insectos y otros vectores de enfermedades, y contribuye de manera directa a la protección de la salud pública.

La concreción de esta obra responde además a una necesidad histórica de Santa María. Con el crecimiento de la ciudad, el antiguo sitio de disposición de residuos, que años atrás se encontraba alejado del ejido urbano, quedó cada vez más próximo a zonas habitadas, haciendo indispensable la implementación de una solución definitiva, acorde a las normas ambientales vigentes y a las necesidades de una ciudad en constante desarrollo.

Desde el municipio destacaron que el avance del Centro de Disposición Final constituye una inversión estratégica para el presente y el futuro de Santa María, reafirmando el compromiso de la gestión de la intendenta CPN Erica Inga con el desarrollo sostenible, la preservación de los recursos naturales y la construcción de una ciudad más limpia, saludable y responsable con el ambiente.