CAMYEN inauguró su tienda “Rosa del Inca” en CATA

El nombre Rosa del Inca corresponde a la marca registrada por CAMYEN S.E. ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), creada para identificar y distinguir las líneas de productos elaboradas con rodocrosita bajo un sello de origen y calidad. 
Politica22 de julio de 2026Valle Calchaquí DValle Calchaquí D

La empresa CAMYEN S.E. (Catamarca Minera y Energética Sociedad del Estado) inauguró días atrás, su nueva tienda de artesanías y joyería “Rosa del Inca – Arte en Rosa”, un espacio pensado para acercar al público piezas elaboradas con rodocrosita por artesanos catamarqueños y seguir impulsando el desarrollo de este emblemático recurso provincial. 

Ubicada en el Centro Cultural CATA, la tienda reúne una amplia variedad de joyas, objetos de diseño y artesanías que reflejan la identidad, la tradición y el trabajo de quienes transforman la piedra nacional en productos de alto valor artesanal. 

La marca

El nombre Rosa del Inca corresponde a la marca registrada por CAMYEN S.E. ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), creada para identificar y distinguir las líneas de productos elaboradas con rodocrosita bajo un sello de origen y calidad. 

Según expresaron sus autoridades “la apertura de este nuevo espacio forma parte de la estrategia de la empresa para fortalecer la presencia de la marca, ampliar los canales de venta y brindar mayor visibilidad al trabajo de las/os artesanas/os locales, generando nuevas oportunidades para el sector y acercando la producción catamarqueña tanto a turistas como a residentes”. 

La tienda atenderá de lunes a sábado, en horario de mañana y tarde, en las instalaciones del Centro Cultural CATA, donde los visitantes podrán conocer y adquirir productos exclusivos elaborados con uno de los minerales más representativos de Catamarca. 

Con esta iniciativa, CAMYEN reafirma su compromiso de promover el patrimonio minero y cultural de la provincia, impulsando acciones que contribuyan al crecimiento de la producción local y al posicionamiento de la rodocrosita como un símbolo de la identidad catamarqueña.

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