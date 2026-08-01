ANGELITO SE EMOCIONA RECONOCIENDO SU NOMBRE EN UN PAPEL

Angelito

Él dice que son entre 8 y 6 hermanos, porque a una hermana la crió otra familia y a él y a otros hermanos los crió su abuela. Algunos hermanos ya fallecieron.

Angelito me pregunta si me enteré de su golpe cuando era changuito y me muestra una cicatriz en su cabeza. Una tarde como muchas tardes, cuando era un niño, su abuela, quien lo cuidaba, lo mandó a juntar leña junto a un hermano.

Su hermano mayor, arriba del árbol, le puso soga a una rama seca y Angelito, sin medir el peligro, tiró con mucha fuerza, con tanta mala suerte que se pisó las trenzas, no pudo escapar y el palo le golpeó la cabeza, tirándolo al suelo, casi desmayado. Era tanta su desesperación y dolor que ambos corrieron al río para lavarle la cabeza.

Porque más que a la sangre corriendo por la cara, le temían a su abuela cuando volvieran a casa; se preguntaban qué les iban a decir, asustados.

Y que cuando llegaron, toda la cabeza sangrando de Angelito, la abuela preguntó:

—¿Y la leña?

La sangre no dejaba de brotar. El abuelo intervino: que había que llevarlo a un hospital, que era grave. Pero no tenían en qué hacerlo. Así que, ante tremenda frustración, el abuelo dice:

—Yo lo voy a curar con un azote.

El otro hermano huye y vuelve al anochecer con leña. Y a Angelito lo curan con lo que tienen en casa. Una semana no fue a la escuela. Dice que esos días estuvo mareado, con un trapo atado a la cabeza.

Angelito fue hasta quinto grado a la escuela primaria 291 de Andalhuala. Él dice que abandonó la escuela porque no podía aprender. Su maestra era muy estricta y dice: “mala como eran las maestras de antes”.

Él no podía ir a calentar banco, porque a él le costaba aprender. Una vez un maestro le preguntó:

—Angelito, ¿por qué tenés la remera al revés?

Y Angelito, respondió de una manera inocente y pragmática:

—Porque ya la ensucié del otro lado, maestro.

Cuando lo vio un tiempo después el doctor Juárez, quien era el doctor de cabecera de su abuela, le dijo:

—Ese golpe le tocó algo delicado a ese chico, y me parece que le afectó lo “mental”. No sé si aprenderá como los otros niños, por favor traten de no hacerlo renegar.

Así que Angelito tuvo que salir a trabajar desde muy pequeño, pero siempre con una sonrisa.

Volver a nacer: el accidente de 2023

Angelito se salvó otra vez en el año 2023. Era la tarde del 19 de marzo, él venía en moto; dice que no recuerda mucho, solo que iba un camión adelante y en la curva más peligrosa, la del río seco, casi llegando al cementerio, fue a parar contra una camioneta. Angelito se quebró las dos piernas y un brazo. Dice que a partir de ese acontecimiento no pudo subirse nunca más a una moto, y si va de acompañante de alguien, pide que vayan despacio. No quiere más problemas.

Ante ese panorama tan triste con su salud y en silla de ruedas, Angelito se casó; en un primer momento por requerimientos burocráticos, ya que solicitaba colaboración para poder recuperarse, y después por la iglesia, por pedido del padre Luis, quien les hizo esa recomendación. Dice que lleva muy bien su matrimonio y se siente acompañado.

Él está muy agradecido con la gente que lo ayudó con campañas y con su pueblo, Andalhuala, que ni bien se enteraron fueron los primeros en llegar, y después todo el pueblo de San José, porque había que pagar estudios y prótesis.

Angelito Devoto

Él es miembro de la guardia de honor de la agrupación de gauchos Juan Azampay de Andalhuala y muchas noches pasó con sus botas ajustadas y mojadas, porque no se le habían secado después de lavarlas, custodiando a su santo amado San Roque y a su madre protectora, la Virgen del Valle.

Él se emociona cuando habla de San Roque; ya espera con ansias para hacer la procesión de Río Blanco. Dice que siente mucha alegría y paz.

Angelito aprende a escribir su nombre

En Andalhuala, en el año 2024, se lanzó el proyecto ALPHA (Una oportunidad para crecer) con el objetivo de brindar una oportunidad de aprender a leer y a escribir a adultos que no hayan podido hacerlo. Funciona con un sistema de padrinos y madrinas que ayudan a sostenerlo y, además, les envían útiles y cuadernos, y se encargan de la gestión del traslado y meriendas para cada encuentro.

Esta es una iniciativa de Marcela Benítez, quien llegó a Andalhuala hace algunos años con la ONG RESPONDE, porque Andalhuala, como muchos pueblos rurales, necesita apoyo; y nunca dejó de colaborar con esta pequeña localidad. Quien será la encargada de este grupo será la profe Nancy Escudero, con la colaboración de otros vecinos del lugar.

Angelito destaca la paciencia de la profe Nancy con un adulto que no tuvo la posibilidad de hacerlo cuando era un niño. Cuando la profe Nancy le propone ser parte

Su cuaderno

del grupo, él dijo muy seguro que quería aprender “hasta donde le dé la cabeza”.

¿Cómo era su vida antes de ver su nombre en un papel? Él no sabía qué firmaba cuando firmaba un papel. En el banco era cuando más temor tenía; solo ponía la firma que conocía de memoria. No reconocía las letras en su nombre. Solo era confiar en hacer lo correcto.

Y cuando empezó a aprender a escribir:

—¡Ahhh, así es mi nombre! —

Me muestra su cuaderno muy orgulloso; tiene la prolijidad de un maestro, un artesano de las letras, contento con cada pasito que va dando, con 3 cuadernos.

Angel y su señora

Gracias, Angelito, por ser ejemplo. Y gracias a los que les dieron la oportunidad de emocionarse con las letras de su nombre y por creer en él.

Él representa a quienes no se rinden ante las desigualdades.

Gracias, Angelito, por habernos hecho parte de tu vida y que sigas escribiendo tu vida con emoción.

Noelia Ayala