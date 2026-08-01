ANGELITO SE EMOCIONA RECONOCIENDO SU NOMBRE EN UN PAPEL

Ángel Gustavo Gómez nació en Andalhuala en 1980. Es “Angelito” para todos los que lo conocen en San José y en muchos lugares, porque Angelito es más conocido que la ruda.
Made in Calchaquí01 de agosto de 2026Noelia AyalaNoelia Ayala
20260728_114846
Angelito 

Él dice que son entre 8 y 6 hermanos, porque a una hermana la crió otra familia y a él y a otros hermanos los crió su abuela. Algunos hermanos ya fallecieron.

Angelito me pregunta si me enteré de su golpe cuando era changuito y me muestra una cicatriz en su cabeza. Una tarde como muchas tardes, cuando era un niño, su abuela, quien lo cuidaba, lo mandó a juntar leña junto a un hermano.

Su hermano mayor, arriba del árbol, le puso soga a una rama seca y Angelito, sin medir el peligro, tiró con mucha fuerza, con tanta mala suerte que se pisó las trenzas, no pudo escapar y el palo le golpeó la cabeza, tirándolo al suelo, casi desmayado. Era tanta su desesperación y dolor que ambos corrieron al río para lavarle la cabeza.

Porque más que a la sangre corriendo por la cara, le temían a su abuela cuando volvieran a casa; se preguntaban qué les iban a decir, asustados.

Y que cuando llegaron, toda la cabeza sangrando de Angelito, la abuela preguntó:
—¿Y la leña?

La sangre no dejaba de brotar. El abuelo intervino: que había que llevarlo a un hospital, que era grave. Pero no tenían en qué hacerlo. Así que, ante tremenda frustración, el abuelo dice:
—Yo lo voy a curar con un azote.

El otro hermano huye y vuelve al anochecer con leña. Y a Angelito lo curan con lo que tienen en casa. Una semana no fue a la escuela. Dice que esos días estuvo mareado, con un trapo atado a la cabeza.

Angelito fue hasta quinto grado a la escuela primaria 291 de Andalhuala. Él dice que abandonó la escuela porque no podía aprender. Su maestra era muy estricta y dice: “mala como eran las maestras de antes”.

Él no podía ir a calentar banco, porque a él le costaba aprender. Una vez un maestro le preguntó:
—Angelito, ¿por qué tenés la remera al revés?

Y Angelito, respondió de una manera inocente y pragmática:
—Porque ya la ensucié del otro lado, maestro.

Cuando lo vio un tiempo después el doctor Juárez, quien era el doctor de cabecera de su abuela, le dijo:
—Ese golpe le tocó algo delicado a ese chico, y me parece que le afectó lo “mental”. No sé si aprenderá como los otros niños, por favor traten de no hacerlo renegar.

Así que Angelito tuvo que salir a trabajar desde muy pequeño, pero siempre con una sonrisa.

Volver a nacer: el accidente de 2023

Angelito se salvó otra vez en el año 2023. Era la tarde del 19 de marzo, él venía en moto; dice que no recuerda mucho, solo que iba un camión adelante y en la curva más peligrosa, la del río seco, casi llegando al cementerio, fue a parar contra una camioneta. Angelito se quebró las dos piernas y un brazo. Dice que a partir de ese acontecimiento no pudo subirse nunca más a una moto, y si va de acompañante de alguien, pide que vayan despacio. No quiere más problemas.

Ante ese panorama tan triste con su salud y en silla de ruedas, Angelito se casó; en un primer momento por requerimientos burocráticos, ya que solicitaba colaboración para poder recuperarse, y después por la iglesia, por pedido del padre Luis, quien les hizo esa recomendación. Dice que lleva muy bien su matrimonio y se siente acompañado.

Él está muy agradecido con la gente que lo ayudó con campañas y con su pueblo, Andalhuala, que ni bien se enteraron fueron los primeros en llegar, y después todo el pueblo de San José, porque había que pagar estudios y prótesis.

Angelito Devoto

Él es miembro de la guardia de honor de la agrupación de gauchos Juan Azampay de Andalhuala y muchas noches pasó con sus botas ajustadas y mojadas, porque no se le habían secado después de lavarlas, custodiando a su santo amado San Roque y a su madre protectora, la Virgen del Valle.

Él se emociona cuando habla de San Roque; ya espera con ansias para hacer la procesión de Río Blanco. Dice que siente mucha alegría y paz.

Angelito aprende a escribir su nombre

En Andalhuala, en el año 2024, se lanzó el proyecto ALPHA (Una oportunidad para crecer) con el objetivo de brindar una oportunidad de aprender a leer y a escribir a adultos que no hayan podido hacerlo. Funciona con un sistema de padrinos y madrinas que ayudan a sostenerlo y, además, les envían útiles y cuadernos, y se encargan de la gestión del traslado y meriendas para cada encuentro.

Esta es una iniciativa de Marcela Benítez, quien llegó a Andalhuala hace algunos años con la ONG RESPONDE, porque Andalhuala, como muchos pueblos rurales, necesita apoyo; y nunca dejó de colaborar con esta pequeña localidad. Quien será la encargada de este grupo será la profe Nancy Escudero, con la colaboración de otros vecinos del lugar.

Angelito destaca la paciencia de la profe Nancy con un adulto que no tuvo la posibilidad de hacerlo cuando era un niño. Cuando la profe Nancy le propone ser parte

20260728_114545
Su cuaderno

del grupo, él dijo muy seguro que quería aprender “hasta donde le dé la cabeza”.

¿Cómo era su vida antes de ver su nombre en un papel? Él no sabía qué firmaba cuando firmaba un papel. En el banco era cuando más temor tenía; solo ponía la firma que conocía de memoria. No reconocía las letras en su nombre. Solo era confiar en hacer lo correcto.

Y cuando empezó a aprender a escribir:
—¡Ahhh, así es mi nombre! —

Me muestra su cuaderno muy orgulloso; tiene la prolijidad de un maestro, un artesano de las letras, contento con cada pasito que va dando, con 3 cuadernos.

20260728_114955
Angel y su señora

Gracias, Angelito, por ser ejemplo. Y gracias a los que les dieron la oportunidad de emocionarse con las letras de su nombre y por creer en él.

Él representa a quienes no se rinden ante las desigualdades.

Gracias, Angelito, por habernos hecho parte de tu vida y que sigas escribiendo tu vida con emoción.

 

Noelia Ayala

 

Te puede interesar
WhatsApp Image 2026-07-14 at 4.29.09 PM - copia - copia

José Gutiérrez: El verdulero más querido del barrio

Valle Calchaquí D
Made in Calchaquí16 de julio de 2026
El colectivo Aconquija pasa y le toca la bocina, un chofer le levanta la mano en señal de saludo, un ciclista grita su nombre al pasar y un cliente se preocupa si hace dos días que no abre. Escribo sobre él con muchísimo cariño, porque es imposible ser objetivos ante la presencia de nuestro verdulero más querido.
19-concierto-de-la-montaña-2014-(17)

El Concierto de la Montaña cumple 25 años

Valle Calchaquí D
Made in Calchaquí24 de julio de 2015
El próximo domingo 26 de julio, en el Anfiteatro Natural ubicado sobre Ruta N° 68, en la Quebrada de las Conchas, se llevará a cabo una edición más del Concierto de la Montaña. Este año, el evento que supo tener las mejores voces y coros, celebra sus 25 años en un evento especial, con invitados de lujo.

Museo Pachamama, un lugar para conocer la historia regional

Redacción
Made in Calchaquí23 de septiembre de 2014
El museo Pachamama es una construcción artística única donde se muestra la historia tangible a través de escenarios que se atreven a retar al tiempo. Está ubicado en la localidad de Amaicha del Valle y es visitado por gran cantidad de turistas de todo el mundo, pero a nivel regional… ¿Los vallistos conocemos nuestra historia a través de sus pasajes?

Doña Exaltación. Reconociendo a la mujer del pasado… en el presente

Redacción
Made in Calchaquí24 de marzo de 2014
En esta zona de los valles como en casi todas las localidades del interior del país, las generaciones de hace algunos años vivieron otra realidad social. Una de las más relevantes es el cuidado de la salud, las creencias y los tratamientos caseros. En Santa María, una de las mujeres que se dedicó a esto desde que era casi una niña, quien recibe como pago “su voluntad”, es doña Exaltación.
Lo más visto
WhatsApp Image 2026-07-31 at 9.32.03 AM (1)

El Partido Intransigente promovió un conversatorio y capacitación sobre la lucha contra la trata de personas

Noelia Ayala
Sociedad31 de julio de 2026
En el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, la sede del Partido Intransigente fue fue el ámbito del conversatorio "La Trata de Personas como Desafío para las Políticas Públicas y la Protección de Derechos". La jornada surgió a partir de una iniciativa de las autoridades de la fuerza política, quienes solicitaron la instancia de capacitación a la Dirección Provincial de Derechos Humanos para reflexionar, aprender y fortalecer el compromiso institucional frente a esta problemática.
Jornada de prevención de suicidio en La Puerta

Jornada de prevención de suicidio en La Puerta

Noelia Ayala
Sociedad31 de julio de 2026
El equipo de la Secretaría de Salud Mental y Consumos Problemáticos dependiente del Ministerio de Salud trabaja en diferentes acciones de promoción y prevención destinadas a los grupos más vulnerables. En este contexto, días atrás, se realizó un Encuentro Comunitario para la Prevención del Suicidio en la localidad de La Puerta, departamento Ambato.
Boletín de noticias