El Partido Intransigente promovió un conversatorio y capacitación sobre la lucha contra la trata de personas

En el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, la sede del Partido Intransigente fue fue el ámbito del conversatorio "La Trata de Personas como Desafío para las Políticas Públicas y la Protección de Derechos". La jornada surgió a partir de una iniciativa de las autoridades de la fuerza política, quienes solicitaron la instancia de capacitación a la Dirección Provincial de Derechos Humanos para reflexionar, aprender y fortalecer el compromiso institucional frente a esta problemática.
Sociedad31 de julio de 2026Noelia AyalaNoelia Ayala

El encuentro se enmarca en las acciones destinadas a consolidar las relaciones interinstitucionales, impulsando el trabajo conjunto en prevención, sensibilización y articulación para erradicar la trata y la explotación de personas.

La actividad contó con una mesa de diálogo de referentes institucionales y del ámbito de los derechos humanos. Estuvieron presentes la diputada provincial Rosana Pereyra Reynoso; la diputada (MC) y presidenta del Partido Intransigente, Adriana Díaz; el director provincial de Derechos Humanos, Leonardo Zeballos; la delegada territorial del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas del Ministerio de Seguridad de la Nación, Josefina Paz; Pablo Demidoch, del Programa Anti Impunidad de Trata de Personas; e Ingrid Aredez y Silvana Burgos, integrantes del Punto Focal de Trata de Personas.

Al respecto, Adriana Díaz celebró la convocatoria y enfatizó que "la formación y el debate político son pilares esenciales para construir herramientas concretas que protejan a las víctimas y erradiquen la impunidad". Por su parte, la diputada Pereyra Reynoso remarcó que "la lucha contra la trata exige la presencia activa del Estado y un compromiso de toda la sociedad en cada rincón de nuestra provincia".

En el cierre, el director Leonardo Zeballos destacó que "estos espacios de diálogo y capacitación nos permiten fortalecer herramientas para prevenir, detectar y combatir la trata de personas, reafirmando el compromiso de trabajar por una sociedad donde los derechos humanos sean protegidos y respetados".

Con esta propuesta, el Partido Intransigente reafirma la necesidad de mantener activa la agenda de protección integral de derechos, la formación continua y la cooperación colectiva entre los espacios políticos y los organismos del Estado.

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