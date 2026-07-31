El Partido Intransigente promovió un conversatorio y capacitación sobre la lucha contra la trata de personas

El encuentro se enmarca en las acciones destinadas a consolidar las relaciones interinstitucionales, impulsando el trabajo conjunto en prevención, sensibilización y articulación para erradicar la trata y la explotación de personas.

La actividad contó con una mesa de diálogo de referentes institucionales y del ámbito de los derechos humanos. Estuvieron presentes la diputada provincial Rosana Pereyra Reynoso; la diputada (MC) y presidenta del Partido Intransigente, Adriana Díaz; el director provincial de Derechos Humanos, Leonardo Zeballos; la delegada territorial del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas del Ministerio de Seguridad de la Nación, Josefina Paz; Pablo Demidoch, del Programa Anti Impunidad de Trata de Personas; e Ingrid Aredez y Silvana Burgos, integrantes del Punto Focal de Trata de Personas.

Al respecto, Adriana Díaz celebró la convocatoria y enfatizó que "la formación y el debate político son pilares esenciales para construir herramientas concretas que protejan a las víctimas y erradiquen la impunidad". Por su parte, la diputada Pereyra Reynoso remarcó que "la lucha contra la trata exige la presencia activa del Estado y un compromiso de toda la sociedad en cada rincón de nuestra provincia".

En el cierre, el director Leonardo Zeballos destacó que "estos espacios de diálogo y capacitación nos permiten fortalecer herramientas para prevenir, detectar y combatir la trata de personas, reafirmando el compromiso de trabajar por una sociedad donde los derechos humanos sean protegidos y respetados".

Con esta propuesta, el Partido Intransigente reafirma la necesidad de mantener activa la agenda de protección integral de derechos, la formación continua y la cooperación colectiva entre los espacios políticos y los organismos del Estado.