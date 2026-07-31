El Gobierno y Zijin-Liex proyectan un nuevo camino al Balcón del Pissis

En este marco, señaló la posibilidad de proyectar un nuevo camino hacia el Pissis: “hace unos días habíamos comenzado a hablar de hacer un nuevo camino hacia el Pissis, así que lo vamos a proyectar junto con la Dirección de Vialidad Provincial y la empresa”.

El mandatario provincial también agradeció a la empresa por toda la colaboración prestada en el procedimiento de rescate de los más de 40 vehículos y 211 personas que habían quedado varadas en la zona cordillerana. El trabajo de la empresa fue clave en el resguardo de algunos turistas varados cerca del proyecto 3Q, como así también con la cesión de maquinaria para limpiar el camino y camionetas para trasladar a las personas.

Hay que mencionar que, durante las últimas horas, el gobernador mantuvo otras reuniones de trabajo junto a los intendentes de Fiambalá, Raúl Úsqueda, y de Antofagasta de la Sierra, Mario Cusipuma, con quienes abordó algunas tareas conjuntas a realizar para mejorar la infraestructura vial en las jurisdicciones.