Jornada de prevención de suicidio en La Puerta

La jornada, que se llevó a cabo, en el Salón de Usos Múltiples (SUM) contó la participación de referentes del municipio de Acción Social, Salud y Policía; en esta oportunidad se trabajó de manera participativa en la construcción de un diagnóstico territorial, identificando los principales factores de riesgo y factores protectores presentes en la comunidad, así como el reconocimiento de los recursos institucionales, sanitarios y comunitarios con los que cuenta la localidad.

En este sentido, la Directora de Políticas de Promoción, Prevención y Abordaje Comunitario, Carolina Álvarez explicó que “se promovió el intercambio grupal para pensar estrategias conjuntas de sensibilización y prevención del suicidio, fortaleciendo el trabajo articulado y la conformación de redes locales de cuidado”.

El encuentro también incluyó el abordaje de las principales señales de alerta frente al riesgo de suicidio y la construcción de un circuito de actuación para la prevención, la asistencia y la articulación interinstitucional ante situaciones de riesgo. Además, se presentó y difundió la Línea 135 reforzando su disponibilidad como recurso de apoyo para toda la comunidad.