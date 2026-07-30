Catamarca presentó los primeros resultados del Operativo META

La experiencia piloto alcanzó a 60 escuelas de cuatro departamentos y constituye una línea de base para orientar políticas pedagógicas. El objetivo es ampliar progresivamente la cobertura hasta alcanzar a todas las instituciones educativas de la provincia durante 2027.

El Ministerio de Educación y Trabajo de Catamarca presentó los resultados de la primera aplicación del Operativo META (Medición y Evaluación para la Transformación del Aprendizaje), una política pública que incorpora la evaluación basada en evidencia como herramienta para fortalecer la calidad educativa y orientar la toma de decisiones pedagógicas e institucionales.

La iniciativa fue desarrollada junto con la Escuela de Educación de la Universidad Austral e impulsada en la provincia por el Centro de Desarrollo Científico, Tecnológico y Productivo de Catamarca (CEDECITCA), organismo que promovió y articuló esta experiencia con el objetivo de generar información confiable que permita mejorar los aprendizajes y diseñar políticas educativas cada vez más eficaces.

“Medir los aprendizajes nos permite saber qué estamos haciendo bien, dónde están los principales desafíos y cómo orientar mejor las políticas públicas y ese es el sentido del Operativo META: convertir la información en mejores oportunidades de aprendizaje para todos los estudiantes de Catamarca”, afirmó la ministra de Educación y Trabajo, Verónica Soria.

La evaluación se llevó a cabo entre el 18 de mayo y el 26 de junio de 2026 y tuvo carácter piloto. Participaron 60 instituciones educativas de gestión estatal y privada de los departamentos Capital, Valle Viejo, Pomán y Capayán.

En total fueron evaluados 5.257 estudiantes de 3.º y 6.º grado del nivel primario y 3.º y 6.º año del nivel secundario, quienes realizaron 10.336 evaluaciones digitales en las áreas de Prácticas del Lenguaje y Matemática mediante la plataforma META.

Desde el Ministerio destacaron que esta primera aplicación no tuvo como propósito elaborar rankings de escuelas ni representar estadísticamente a todo el sistema educativo provincial, sino construir una línea de base que permita identificar fortalezas, desafíos y prioridades de intervención para mejorar los aprendizajes.

En ese sentido, remarcaron que evaluar no constituye un fin en sí mismo, sino una herramienta para conocer con mayor precisión qué aprenden los estudiantes, detectar los contenidos que requieren mayor acompañamiento y orientar las decisiones pedagógicas con información objetiva y confiable.

Principales resultados

Los resultados muestran que, considerando el conjunto de estudiantes evaluados, Prácticas del Lenguaje alcanzó un promedio del 57,2 % de respuestas correctas, mientras que Matemática registró un 44,5 %, una diferencia de 12,7 puntos porcentuales entre ambas áreas.

El informe también evidencia comportamientos diferenciados según el nivel educativo, información que permitirá diseñar estrategias específicas para fortalecer los aprendizajes en cada tramo de la trayectoria escolar.

Gestión estatal y privada

El relevamiento analizó además los resultados según el tipo de gestión de las instituciones participantes.

En las escuelas de gestión privada se registró un promedio de 62,6 % en Prácticas del Lenguaje y 47,7 % en Matemática, mientras que las escuelas estatales obtuvieron 53 % y 42,1 %, respectivamente.

No obstante, el informe aclara expresamente que estas diferencias no deben interpretarse como una comparación representativa entre ambos sistemas, ya que la selección de establecimientos respondió a criterios metodológicos propios de una experiencia piloto y no a una muestra estadísticamente representativa.

Capital e Interior

El análisis territorial mostró diferencias reducidas entre las escuelas de Capital y del Interior.

En Prácticas del Lenguaje, Capital obtuvo un promedio de 57,5 %, frente al 56,1 % registrado en el Interior. En Matemática, el Interior alcanzó 47,2 %, superando levemente a Capital, que obtuvo 43,8 %.

Estos resultados muestran que los desafíos identificados atraviesan de manera relativamente homogénea a los distintos contextos territoriales incluidos en esta primera experiencia.

Una herramienta para mejorar la educación

Las autoridades educativas señalaron que el Operativo META representa un cambio de enfoque en materia de evaluación, al incorporar la evidencia como insumo permanente para la planificación educativa y la mejora continua de las políticas públicas.

En este proceso, el CEDECITCA cumple un rol estratégico promoviendo la incorporación de herramientas científicas, tecnológicas y de análisis de datos que fortalecen la capacidad del Estado para tomar decisiones basadas en evidencia y acompañar de manera más efectiva a las instituciones educativas.

La información obtenida permitirá identificar contenidos prioritarios, fortalecer las estrategias de enseñanza, orientar acciones de acompañamiento a las escuelas y evaluar el impacto de las políticas implementadas a través de futuras aplicaciones.

“nuestro desafío es que cada resultado se traduzca en decisiones concretas, mejores prácticas de enseñanza y más herramientas para acompañar a nuestros docentes y a las escuelas. Evaluar solo tiene sentido si contribuye a que nuestros estudiantes aprendan más y mejor”, concluyó la ministra Verónica Soria.

Con esta primera experiencia, Catamarca da un paso importante hacia la consolidación de un proceso permanente de evaluación y seguimiento de los aprendizajes. La meta para 2027 es ampliar progresivamente la cobertura del Operativo META hasta alcanzar la totalidad de las instituciones educativas de la provincia, fortaleciendo una cultura de evaluación orientada a la mejora continua y al desarrollo de una educación de mayor calidad para todos los estudiantes.