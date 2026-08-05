Catamarca continúa trabajando en Salud Digital

Bajo el lema “Salud, estés donde estés”, el encuentro contó con representantes de 24 países y se trabajó en espacios orientados al fortalecimiento de capacidades, el intercambio de experiencias y la construcción de una agenda regional de salud digital centrada en las personas.

Los equipos trabajaron sobre tres ejes estratégicos para la interoperabilidad regional, la continuidad de la atención transfronteriza mediante el Resumen Internacional del Paciente (IPS LAC) y servicios de telesalud, garantizando el acceso a información clínica esencial en escenarios de movilidad entre países: certificados Digitales de Vacunación interoperables, con validación internacional de inmunizaciones bajo estándares promovidos por la OMS y la Receta Electrónica Transfronteriza, que permitan el acceso seguro a medicamentos y tratamientos mediante estándares internacionales.

Estos espacios de cooperación son una oportunidad estratégica para fortalecer las capacidades provinciales en materia de Salud Digital, impulsar la interoperabilidad, consolidar la Historia Clínica Electrónica, expandir los servicios de telesalud y promover el uso inteligente de los datos para la toma de decisiones sanitarias.