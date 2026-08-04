Entrega de bienes para CAPS del norte de la Capital

Como resultado del cumplimiento de objetivos por parte de los equipos de salud, el Ministerio de Salud de la provincia realizó entrega de bienes adquiridos a través del Programa SUMAR+, en el CAPS “Dr. Edgardo Acuña”.
Sociedad04 de agosto de 2026Noelia AyalaNoelia Ayala

En esta oportunidad se entregaron acondicionadores de aire, sillas, archiveros, camillas y computadoras, destinados a los CAPS Acuña, 500vv y Altos de Choya.

Al respecto, la ministra de Salud de la provincia, Johana Carrizo, expresó que los bienes “son una herramienta no sólo para ustedes, para que tengan condiciones óptimas de trabajo, sino también es calidad de atención para los pacientes”. 

“Sepan que el trabajo que ustedes hacen, la atención del paciente, el registro de esa atención, se traduce en esto, en insumos, materiales, equipamiento que hoy se entrega. Los felicito y les pido que se sigan sumando, porque es importante el aporte de Nación, de Provincia que paga un gran porcentaje del cofinanciamiento, y sigamos comprometidos en todo lo que podamos sostener, para mejorar las condiciones de trabajo y las condiciones de atención de los pacientes”, remarcó la Ministra.

Por su parte, la secretaria de Planificación y Gestión en Salud, Daniela Ayala, felicitó a los equipos por su compromiso, y destacó que “la facturación del SUMAR+ se refleja no sólo en los bienes, sino en el trabajo registrado, en las líneas de cuidado que vienen trabajando, contagiándose dentro del mismo equipo”.

Por último, afirmó que “va a seguir esta cadena de entregas, vamos a seguir fortaleciendo la salud”.

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