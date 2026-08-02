Salud entregó indumentaria al personal del Hospital San Juan Bautista

El Ministerio de Salud de la Provincia realizó una nueva entrega de indumentaria y elementos de protección destinados al personal del Hospital Interzonal San Juan Bautista, con el objetivo de mejorar las condiciones de trabajo y fortalecer la seguridad de los equipos que se desempeñan en distintos servicios del establecimiento.
Sociedad02 de agosto de 2026Noelia AyalaNoelia Ayala

La entrega fue encabezada por la secretaría de Asistencia en Salud Pública, Dra. Silvia Barrientos, y contó con el acompañamiento del director del Hospital Interzonal San Juan Bautista, Lic. Juan Martín Pichetto, junto al resto del equipo directivo.

Al respecto, Pichetto destacó la importancia de continuar dotando al personal de indumentaria operativa, calzado y elementos de protección adecuados para el desarrollo de sus tareas, garantizando condiciones laborales seguras y el cumplimiento de las normas vigentes en materia de higiene y seguridad.

“Estamos muy orgullosos del trabajo que realiza nuestro personal y del compromiso con el que desempeña sus funciones cada día. Sabemos el enorme esfuerzo que hacen quienes sostienen el funcionamiento de cada uno de los servicios del hospital, y por eso consideramos fundamental que cuenten con la indumentaria y los elementos de protección necesarios para desarrollar sus tareas en condiciones adecuadas y seguras. Nuestro hospital crece permanentemente, incorporando nuevos servicios y ampliando su capacidad de atención, y ese crecimiento debe ir acompañado por mejores condiciones de trabajo”, expresó el director.

La indumentaria está destinada a trabajadores y trabajadoras de la Dirección de Mantenimiento, el Departamento de Enfermería y el Servicio de Nutrición, e incluye elementos específicos de acuerdo con las funciones que desempeña cada sector.

Entre los elementos entregados se encuentran botas de goma para el personal de Higiene Hospitalaria y Limpieza; botines de seguridad para el personal de Parque y Jardines; botines de trabajo para los equipos de Electricidad y Electromedicina; chaquetillas para el personal de Cocina; y ambos de uso común para el personal de Enfermería. 

Esta incorporación forma parte de una política de fortalecimiento institucional que busca acompañar el trabajo cotidiano del personal hospitalario, promoviendo mejores condiciones de protección, seguridad y desempeño en cada uno de los servicios.

Desde el Ministerio de Salud se continúan impulsando acciones orientadas al cuidado del recurso humano, reconociendo el compromiso y la labor que desarrollan los trabajadores y trabajadoras del sistema público de salud en toda la provincia.

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