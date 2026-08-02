“Jallalla Pachamama”: la Casa de la Cultura celebró la tradicional Corpachada

Entre coplas y ofrendas el tercer patio de la Casa de la Cultura se transformó este sábado 1 de agosto en un espacio de encuentro, gratitud y profunda conexión con las raíces andinas.
Sociedad02 de agosto de 2026Noelia AyalaNoelia Ayala

 La tradicional Corpachada reunió a vecinos, copleras y familias que participaron de la ceremonia para rendir homenaje a la Madre Tierra y renovar el compromiso de respeto y reciprocidad con la naturaleza.

Guiada por Rita Soria, la celebración comenzó pasadas las 11 con el sonido de las coplas y el sahumado de hierbas naturales, que acompañó el inicio del ritual.  De la ceremonia también participaron el gobernador Raúl Jalil y la exdiputada nacional Silvana Ginocchio, quienes acompañaron este tradicional homenaje a la Pachamama. "Ábrete corazón, ábrete sentimiento, deja a un lado la razón y deja brillar al sol en tu interior", expresaban las letras de las coplas para invitar a los presentes a vivir la ceremonia desde la emoción y el agradecimiento.

Como marca la tradición, se abrió el pozo ceremonial, símbolo de la boca de la Pachamama, donde los participantes fueron depositando sus ofrendas. En este momento, Soria explicó uno de los gestos más significativos del ritual: la ofrenda debe realizarse con ambas manos, como señal de respeto y entrega consciente a la Madre Tierra, agradeciendo todo lo recibido y pidiendo por lo que está por venir. Frutas, alimentos y vino se entregaron así a la tierra como gesto de gratitud por lo recibido y como una forma de pedir salud, prosperidad, amor y abundancia para el ciclo que comienza.

Durante la ceremonia resonaron las expresiones ancestrales "Jallalla Pachamama", que significa "¡Que viva la Madre Tierra!", y "Kusilla, kusilla", invocación con la que se pide prosperidad y buenos augurios. Las coplas, los aplausos y la participación del público acompañaron cada momento del ritual.

También se compartió el tradicional brindis de caña con ruda, costumbre del 1 de agosto asociada a la protección y a los buenos deseos para afrontar el nuevo ciclo. En ese marco, Rita Soria recordó el sentido profundo de la ceremonia al señalar: "Vamos a dar siempre primero de comer a la Pacha y después nosotros", resaltando el principio de reciprocidad que sostiene esta práctica ancestral.

El cierre llegó con uno de los momentos más significativos de la ceremonia, cuando los presentes fueron invitados a tapar el pozo ceremonial, sellando así el ciclo de agradecimiento a la Madre Tierra. La jornada concluyó entre coplas, abrazos y gestos de emoción compartida, en una celebración en la que la Casa de la Cultura volvió a convertirse en escenario de una tradición que honra con amor y profundo respeto a la Pachamama.

Te puede interesar
Jornada Taller de RCP en el Ministerio de Salud

Jornada Taller de RCP en el Ministerio de Salud

Noelia Ayala
Sociedad02 de agosto de 2026
En el marco de las políticas de prevención que lleva adelante el Ministerio de Salud de la provincia, el equipo de la Dirección de Talento Humano e Investigación realizó una jornada taller orientada a fortalecer la respuesta comunitaria ante situaciones de emergencia.
Salud entregó indumentaria 1

Salud entregó indumentaria al personal del Hospital San Juan Bautista

Noelia Ayala
Sociedad02 de agosto de 2026
El Ministerio de Salud de la Provincia realizó una nueva entrega de indumentaria y elementos de protección destinados al personal del Hospital Interzonal San Juan Bautista, con el objetivo de mejorar las condiciones de trabajo y fortalecer la seguridad de los equipos que se desempeñan en distintos servicios del establecimiento.
Jornada de prevención de suicidio en La Puerta

Jornada de prevención de suicidio en La Puerta

Noelia Ayala
Sociedad31 de julio de 2026
El equipo de la Secretaría de Salud Mental y Consumos Problemáticos dependiente del Ministerio de Salud trabaja en diferentes acciones de promoción y prevención destinadas a los grupos más vulnerables. En este contexto, días atrás, se realizó un Encuentro Comunitario para la Prevención del Suicidio en la localidad de La Puerta, departamento Ambato.
WhatsApp Image 2026-07-31 at 9.32.03 AM (1)

El Partido Intransigente promovió un conversatorio y capacitación sobre la lucha contra la trata de personas

Noelia Ayala
Sociedad31 de julio de 2026
En el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, la sede del Partido Intransigente fue fue el ámbito del conversatorio "La Trata de Personas como Desafío para las Políticas Públicas y la Protección de Derechos". La jornada surgió a partir de una iniciativa de las autoridades de la fuerza política, quienes solicitaron la instancia de capacitación a la Dirección Provincial de Derechos Humanos para reflexionar, aprender y fortalecer el compromiso institucional frente a esta problemática.
Reabre el Nodo de Vacunación del Peregrino

Reabre el Nodo de Vacunación del Peregrino

Noelia Ayala
Sociedad29 de julio de 2026
Con el objetivo de acercar las dosis de vacunas disponibles a la población, el Ministerio de Salud de la provincia reabre el Nodo de Vacunación ubicado en el Paseo del Peregrino.
Lo más visto
Boletín de noticias