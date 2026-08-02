Jornada Taller de RCP en el Ministerio de Salud

En esta oportunidad, en el marco del proyecto "Tus Manos Salvan Vidas", se llevó a cabo un taller de en Reanimación Cardiopulmonar (RCP) del que participaron agentes del área central del Ministerio de Salud.

El objetivo de la capacitación es brindar herramientas teórico-prácticas en RCP al personal del Ministerio, promoviendo la importancia de la respuesta inmediata ante una emergencia y fortaleciendo la cultura de la prevención y el cuidado de la vida.

El paro cardiorrespiratorio y la obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño constituyen emergencias tiempo-dependientes en las cuales la intervención inmediata puede significar la diferencia entre la vida y la muerte.

La capacitación en Reanimación Cardiopulmonar y Maniobra de Heimlich permite que el personal de salud y la comunidad desarrollen competencias para actuar de manera rápida, segura y eficaz hasta la llegada del sistema de emergencias.