El Hospital Interzonal de Niños reorganiza la solicitud de turnos para pacientes del interior

El Hospital Interzonal de Niños Eva Perón informa que, a partir del 3 de agosto, se implementará una nueva modalidad para la organización y solicitud de turnos destinados a pacientes del interior de la provincia.

La atención se diferenciará según la situación de cada paciente:

- Primera Consulta: destinada a quienes por primera vez inician su atención en el hospital. La solicitud deberá realizarse mediante mensaje de WhatsApp al 3834792292, y será respondida a la brevedad durante los días hábiles. La Oficina de Comunicación a Distancia brindará orientación y realizará la derivación correspondiente de acuerdo con las necesidades de cada paciente.

- Consulta para Seguimiento: destinada a pacientes que ya se encuentran en atención y realizan controles con uno o más especialistas del hospital. Los turnos deberán solicitarse mediante llamada telefónica al 3834239713, de lunes a viernes, de 8 a 11.30 horas.

Esta nueva organización permitirá conocer previamente las necesidades de cada paciente y coordinar las consultas de manera más eficiente. Cuando sea posible, se buscará optimizar los tiempos de atención y reducir la cantidad de traslados y días de permanencia de las familias en la ciudad.

Asimismo, se recuerda que los turnos se asignarán de acuerdo con la disponibilidad y organización de cada servicio. La llegada anticipada al hospital no garantiza una atención antes del horario otorgado, por lo que se solicita respetar el turno asignado.

En caso de que el paciente no se presente el dia del turno, o no informe su demora hasta las 8 horas, el turno podrá ser dado de baja, permitiendo reorganizar la atención y brindar ese espacio a otro paciente.

Desde el HINEP continuamos trabajando para fortalecer el acceso a la salud y brindar una atención más organizada y ágil para los niños, niñas y adolescentes de toda la provincia.