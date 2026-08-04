Creatividad e innovación: nueva capacitación virtual para fortalecer al sector turístico

La iniciativa propone acompañar a los participantes en la comprensión del proceso creativo y en la aplicación de herramientas de innovación al ámbito turístico, brindando metodologías para generar, evaluar y seleccionar ideas que contribuyan a mejorar la calidad y competitividad de los servicios.

La capacitación se desarrollará bajo una modalidad 100 % virtual y autogestionada, lo que permitirá a cada participante organizar su cursado de acuerdo con su disponibilidad. El inicio está previsto para el 12 de agosto a las 8 hs y se extenderá hasta el 11 de septiembre a las 12 hs. Quienes completen el recorrido recibirán un certificado de participación.

La convocatoria está destinada a prestadores de servicios turísticos registrados en el REPRESTUR y dispone de 25 cupos. Debido a la cantidad limitada de vacantes, se realizará un proceso de selección priorizando a quienes integren dicho registro nacional. Las personas seleccionadas serán notificadas por correo electrónico con las indicaciones para acceder a la capacitación.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el miércoles 5 de agosto a las 13 horas. Las personas interesadas podrán completar el formulario de postulación en el siguiente enlace: https://bit.ly/CapacitaciónCreatividadInnovación

Esta iniciativa forma parte de las acciones de formación que impulsa el Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte para fortalecer la calidad de los servicios turísticos y promover la incorporación de nuevas herramientas que contribuyan al desarrollo de un turismo cada vez más creativo e innovador en la provincia.