Ciencia y Literatura: Charlas con científicos de Catamarca

 Ciclo de conversatorios en CATA
Sociedad03 de agosto de 2026Noelia AyalaNoelia Ayala

La librería La Singularidad del Libro, en articulación con la Secretaría de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte, pone en marcha el ciclo mensual "Ciencia y Literatura. Charlas con científicos de Catamarca", una propuesta de divulgación que reunirá a científicos catamarqueños y la literatura en una serie de conversatorios abiertos al público.

Los encuentros tendrán lugar un viernes de cada mes, desde agosto hasta noviembre, en el Centro de Arte y Tecnología Aplicada (CATA), ubicado en Sarmiento 613, con entrada libre y gratuita.

Coordinado por Verónica Gostissa y Naím Garnica, el ciclo tiene como objetivos divulgar la producción e investigación científica local, difundir libros publicados en los últimos años y establecer diálogos entre la ciencia y la literatura. La propuesta parte de la premisa de que ambas son formas de conocimiento que comparten el interés por comprender el mundo.

Cada encuentro convocará a científicos de instituciones de la provincia a dialogar en torno a una obra de ficción, no-ficción, crónica u otro género literario, buscando poner en relación su campo de investigación con las posibilidades creativas de la literatura. Con una duración aproximada de una hora y media, las charlas proponen acercar al público no especializado a estos dos universos del conocimiento mediante un formato basado en la conversación y el intercambio.

El ciclo comenzará el viernes 21 de agosto, a las 18 horas, con el conversatorio "La ciencia entre murciélagos y vampiros". En esta primera charla participará Cecilia Castilla, investigadora asistente del CREAS-CONICET-UNCA y especialista en etnoconservación de murciélagos e insectos en agroecosistemas de Catamarca, quien dialogará junto a Naím Garnica sobre los cruces entre el conocimiento científico y las representaciones literarias de estos animales.

 

Cronograma

  • 21 de agosto – 18 hs | La ciencia entre murciélagos y vampiros, con Cecilia Castilla y Naím Garnica.
  • 18 de septiembre – 18 hs | Viajar a Marte desde la Puna catamarqueña. Ciencia ficción y análogos terrestres, con Agustina Lencina y Naím Garnica.
  • 9 de octubre – 18 hs | Ecología: entre lo ficticio, lo real y un (posible) futuro deseado, con Horacio Machado y Verónica Gostissa.
  • 20 de noviembre – 18 hs | Una mirada del psicoanálisis desde Siete casas vacías, de Samanta Schweblin. Con Florencia Quiroga y Verónica Gostissa.

 

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