La librería La Singularidad del Libro, en articulación con la Secretaría de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte, pone en marcha el ciclo mensual "Ciencia y Literatura. Charlas con científicos de Catamarca", una propuesta de divulgación que reunirá a científicos catamarqueños y la literatura en una serie de conversatorios abiertos al público.

Los encuentros tendrán lugar un viernes de cada mes, desde agosto hasta noviembre, en el Centro de Arte y Tecnología Aplicada (CATA), ubicado en Sarmiento 613, con entrada libre y gratuita.

Coordinado por Verónica Gostissa y Naím Garnica, el ciclo tiene como objetivos divulgar la producción e investigación científica local, difundir libros publicados en los últimos años y establecer diálogos entre la ciencia y la literatura. La propuesta parte de la premisa de que ambas son formas de conocimiento que comparten el interés por comprender el mundo.

Cada encuentro convocará a científicos de instituciones de la provincia a dialogar en torno a una obra de ficción, no-ficción, crónica u otro género literario, buscando poner en relación su campo de investigación con las posibilidades creativas de la literatura. Con una duración aproximada de una hora y media, las charlas proponen acercar al público no especializado a estos dos universos del conocimiento mediante un formato basado en la conversación y el intercambio.

El ciclo comenzará el viernes 21 de agosto, a las 18 horas, con el conversatorio "La ciencia entre murciélagos y vampiros". En esta primera charla participará Cecilia Castilla, investigadora asistente del CREAS-CONICET-UNCA y especialista en etnoconservación de murciélagos e insectos en agroecosistemas de Catamarca, quien dialogará junto a Naím Garnica sobre los cruces entre el conocimiento científico y las representaciones literarias de estos animales.

Cronograma