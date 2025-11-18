Un joven fue arrestado en Santa María

Pasado el mediodía de hoy, a las 12:40, personal de la Comisaría de San José, en esa localidad del Departamento Santa María, arrestó a un joven de apellido Casimiro (26), por el supuesto delito de robo.

Por lo sucedido, esta persona fue alojada en la seccional a disposición de la Fiscalía de la Cuarta Circunscripción Judicial, desde donde se impartieron las medidas a seguir.