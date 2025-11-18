En Santa María efectivos policiales arrestaron a una persona requerida por la Justicia

Policiales18 de noviembre de 2025RedaccionRedaccion
Cria_ Dptal_ Santa María

Hoy, por disposición de la Fiscalía de la Cuarta Circunscripción Judicial, personal de la Comisaría Departamental Santa María arrestó en averiguación del hecho a un joven de 18 años de edad, por el supuesto delito de violencia de género, en virtud de lo cual quedó alojado en la dependencia policial a la espera de nuevas directivas por parte de la Justicia interviniente.

