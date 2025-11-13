En Santa María se ofició una Misa por el Día del Policía Retirado

13 de noviembre de 2025
En Santa María se ofició una Misa por el Día del Policía Retirado (5)

En la jornada de ayer, en la Iglesia Nuestra Sra. de la Candelaria, ubicada en la calle Esquiú S/N°, de la Ciudad de Santa María, se celebró una Misa por el Día del Policía Retirado.

De la Ceremonia Religiosa, participaron el Crio. Insp. Marcelo Lagoria, Jefe de Zona “D”, junto a los titulares de las Comisarías de Santa María y de San José y personal policial en situación de retiro.

Durante la Eucaristía, se elevaron plegarias al Altísimo pidiendo con profundo sentimiento por los Policías Retirados, sus Familias y también por aquellos que ya fueron llamados a la presencia del Señor.

