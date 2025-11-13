En Santa María se ofició una Misa por el Día del Policía Retirado

En Santa María se ofició una Misa por el Día del Policía RetiradoPoliciales13 de noviembre de 2025Redaccion
En la jornada de ayer, en la Iglesia Nuestra Sra. de la Candelaria, ubicada en la calle Esquiú S/N°, de la Ciudad de Santa María, se celebró una Misa por el Día del Policía Retirado.
De la Ceremonia Religiosa, participaron el Crio. Insp. Marcelo Lagoria, Jefe de Zona “D”, junto a los titulares de las Comisarías de Santa María y de San José y personal policial en situación de retiro.
Durante la Eucaristía, se elevaron plegarias al Altísimo pidiendo con profundo sentimiento por los Policías Retirados, sus Familias y también por aquellos que ya fueron llamados a la presencia del Señor.
Un total de 28 instituciones educativas se nuclean en esta exposición, que tiene por objetivo exponer la totalidad de los trabajos que realizan los alumnos durante el cursado.