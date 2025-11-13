En Santa María se ofició una Misa por el Día del Policía Retirado

En la jornada de ayer, en la Iglesia Nuestra Sra. de la Candelaria, ubicada en la calle Esquiú S/N°, de la Ciudad de Santa María, se celebró una Misa por el Día del Policía Retirado.

De la Ceremonia Religiosa, participaron el Crio. Insp. Marcelo Lagoria, Jefe de Zona “D”, junto a los titulares de las Comisarías de Santa María y de San José y personal policial en situación de retiro.

Durante la Eucaristía, se elevaron plegarias al Altísimo pidiendo con profundo sentimiento por los Policías Retirados, sus Familias y también por aquellos que ya fueron llamados a la presencia del Señor.