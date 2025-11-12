Policías recuperaron dos motocicletas sustraídas en Santa María

Policías recuperaron dos motocicletas sustraídas en Santa MaríaPoliciales12 de noviembre de 2025Redaccion
Conforme a dos denuncias penales radicadas por personas de ambos sexos, de 39 y 54 años de edad, en la Comisaría Departamental Santa María, quienes manifestaron que personas desconocidas le sustrajeron sus motocicletas, tras tareas investigativas, los policías llegaron hasta la esquina de la avenida de Circunvalación Ángel Gómez Bello y calle Gral. Güemes, de esa Ciudad.
En el lugar, los Policías recuperaron una Motomel SR 200 cc., de colores naranja y gris, para luego hacer lo propio con una motocicleta Brava 125 cc. azul, en inmediaciones al “Club Gauchos Unidos” de la localidad de San José, Departamento Santa María, en virtud de lo cual los rodados quedaron en calidad de secuestro a disposición de la Fiscalía de la Cuarta Circunscripción Judicial, desde donde se impartieron las medidas a cumplimentar.
