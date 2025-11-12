Un hombre fue arrestado en Santa María

En el dia de ayer, a las 11:30, a raíz de una denuncia penal, efectivos de la Comisaría Departamental Santa María procedieron al arresto en averiguación del hecho de un hombre de 46 años de edad, por el supuesto delito de hostigamiento en perjuicio de su expareja, una mujer de 37 años.

Ante esta situación, esta persona fue alojada en la seccional y puesta a disposición de la Fiscalía de la Cuarta Circunscripción Judicial.