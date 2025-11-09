En Santa María arrestaron a un sujeto por violencia de género

En Santa María arrestaron a un sujeto por violencia de géneroPoliciales09 de noviembre de 2025Redaccion
En la madrugada de hoy, a las 2:30, a raíz de una denuncia penal radicada en la Comisaría Departamental Santa María y bajo las directivas de la Fiscalía de la Cuarta Circunscripción Judicial, personal de esa Seccional procedió al arresto en averiguación del hecho de un hombre de 32 años de edad, por el supuesto delito de violencia de género.
Por lo acontecido, esta persona quedó alojada en la dependencia policial a la espera de nuevas directivas por parte de la Justicia Penal interviniente.
Las mujeres víctimas de violencia familiar y de género, pueden comunicarse a la Línea gratuita 144 o al 911. La llamada es anónima, disponible las 24 horas, los 365 días del año.
