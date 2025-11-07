Secuestraron motocicletas en Belén

En la jornada de ayer, efectivos del Grupo de Infantería Belén llevaron a cabo un operativo de control vehicular en esa ciudad del Departamento Homónimo.

En la oportunidad, los policías incautaron diez (10) motocicletas de distintas marcas y cilindradas, debido a que sus conductores infringieran lo normado en la Ley Nacional de Tránsito, por lo que luego de labrar las actas de infracción, los rodados fueron remitidos a la dependencia policial.