En Santa María un sujeto sospechado de agredir a su padre fue arrestado

En la tarde de ayer, a las 16:15, personal de la Comisaría Dptal. Santa María llegó hasta un domicilio de la avenida Labrador S/N°, de la localidad Loro Huasi, donde arrestó en averiguación del hecho a un sujeto de apellido Mamaní (31), quien habría agredido físicamente a su padre, un hombre de 61 años.

Ante lo sucedido, el supuesto autor fue alojado en la seccional a disposición de la Fiscalía de la Cuarta Circunscripción Judicial.