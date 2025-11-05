Policías recuperaron más de seis millones y medio de pesos en Santa María

A las 23:35 de la noche de ayer, conforme a una denuncia penal radicada por un hombre de 78 años de edad, en la que manifestó que habría sido víctima de un hecho ilícito, luego de tareas investigativas y bajo las directivas del Juzgado de Control de Garantías de la Cuarta Circunscripción Judicial, a solicitud de la Fiscalía de esa jurisdicción, efectivos de la Comisaría Departamental Santa María se hicieron presentes en un domicilio ubicado en la calle 25 de Mayo S/N°, donde materializaron un allanamiento.

Tras irrumpir en el inmueble, los uniformados lograron recuperar la suma de seis millones setecientos mil pesos (6.700.000) en efectivo, que estarían relacionados con el delito denunciado, en virtud de lo cual fueron puestos a disposición de la Justicia interviniente.