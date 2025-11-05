Policías recuperaron más de seis millones y medio de pesos en Santa María

Policiales05 de noviembre de 2025RedaccionRedaccion
Comisaría Departamental Santa María

A las 23:35 de la noche de ayer, conforme a una denuncia penal radicada por un hombre de 78 años de edad, en la que manifestó que habría sido víctima de un hecho ilícito, luego de tareas investigativas y bajo las directivas del Juzgado de Control de Garantías de la Cuarta Circunscripción Judicial, a solicitud de la Fiscalía de esa jurisdicción, efectivos de la Comisaría Departamental Santa María se hicieron presentes en un domicilio ubicado en la calle 25 de Mayo S/N°, donde materializaron un allanamiento.

Tras irrumpir en el inmueble, los uniformados lograron recuperar la suma de seis millones setecientos mil pesos (6.700.000) en efectivo, que estarían relacionados con el delito denunciado, en virtud de lo cual fueron puestos a disposición de la Justicia interviniente.

Últimas noticias
Te puede interesar
Lo más visto
Acueducto Albigasta

Acueducto Albigasta

Redaccion
Politica04 de noviembre de 2025

Esta iniciativa busca garantizar el acceso a agua potable y fomentar el desarrollo regional en dos provincias clave del norte argentino.

Boletín de noticias