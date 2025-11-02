Sospechado de violencia de género fue arrestado en Santa María
RedaccionPoliciales02 de noviembre de 2025
Hoy, a las 00:45, efectivos de la Comisaría Departamental Santa María, arrestaron a un hombre de 34 años de edad, por el supuesto delito de violencia de género y desobediencia Judicial.
Por lo sucedido, esta persona fue trasladada a la seccional, donde quedó alojada a disposición de la Fiscalía de la Cuarta Circunscripción Judicial.
Policías secuestraron casi medio kilo de Marihuana, Cocaína, otros elementos y detuvieron a dos personas.