Sospechado de violencia de género fue arrestado en Santa María

Hoy, a las 00:45, efectivos de la Comisaría Departamental Santa María, arrestaron a un hombre de 34 años de edad, por el supuesto delito de violencia de género y desobediencia Judicial.

Por lo sucedido, esta persona fue trasladada a la seccional, donde quedó alojada a disposición de la Fiscalía de la Cuarta Circunscripción Judicial.